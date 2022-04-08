內媒指受疫情影響銀行客戶可申請延期還按揭　郵儲行最多延6個月

內地銀行可讓受疫情影響的客戶，延期償還按揭貸款？據內地傳媒報道，包括工行（1398）及建行（0939）等6間大型內銀，對受疫情影響的個人住房貸款客戶，提供延後還款時間﹑延長貸款期限及調整賬單等支持，其中郵儲行（1658）最多可以延期6個月。

有網上截圖顯示，一名居於江蘇崑山﹑在上海工作的市民指出，因疫情關係無法工作，沒有收入卻需於每月1日償還約5,000元人民幣按揭貸款，因此希望銀行可以暫緩還款期限，或減免半個月按揭還款額。多間內銀其後相繼指出，疫情期間能提供相關支持。

其中建行指出截至今年3月底時，已為累計100萬戶﹑合共4,300億元物業按揭貸款提供延後還款服務。該行指出針對物業按揭﹑消費貸款等推出疫情期間延期還款等服務，包括最長28天的短期延報還款，期間不催收﹑不影響徵信。

在疫情較為嚴重的吉林地區，為1,150個客戶提供延後還款服務。交行（3328）亦指出，今年上海﹑深圳及吉林等疫情較嚴重的地區，先後有客戶作出申請。

郵儲行指出，對符合條件的客戶提供最長6個月的延期還款服務，並且嚴格落實徵信權保護政策，明確對疫情影響不便的符合條件按揭客戶，協助開展疫情相關徵信的逾期記錄調整。

此外工行指出，延期還款期間客戶不會被列入違約名單，並對客戶做好徵信保護。