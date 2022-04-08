疫情｜內地昨增1540本土確診及22561無症狀再創新高　上海佔多數

國家衛健委公布，內地昨日（6日）新增24101宗新冠肺炎本土個案，包括1540宗確診病例及22561宗無症狀感染，再創下本輪疫情爆發以來新高。



本土確診病例包括上海824宗；吉林617宗，其中長春市474宗；福建20宗；江蘇13宗；陝西11宗；北京9宗；浙江8宗；廣東7宗，其中廣州市3宗、佛山市3宗、湛江市1宗；山西5宗；山東5宗；四川5宗；江西4宗；海南3宗；內蒙古2宗；廣西2宗；河北1宗；遼寧1宗；黑龍江1宗；湖南1宗；雲南1宗。含412宗由無症狀感染者轉為確診病例（上海323宗，吉林61宗，福建14宗，江蘇3宗，浙江2宗，山東2宗，廣東2宗，廣西2宗，北京1宗，山西1宗，四川1宗）。

本土無症狀感染方面，包括上海20398宗；吉林1649宗，其中長春市1553宗；河北162宗；安徽69宗；江蘇65宗；山東46宗；遼寧36宗；浙江36宗；江西32宗；河南19宗；廣西11宗；雲南8宗；黑龍江5宗；福建5宗；山西4宗；廣東4宗，其中佛山市2宗、廣州市1宗、湛江市1宗；湖北3宗；陝西3宗；海南2宗；青海2宗；北京1宗；新疆1宗。當日轉為確診病例422宗（境外輸入10宗）。

另外，新增境外輸入病例36例及境外輸入無症狀感染者87宗。截至目前，內地現有確診病例23832宗，其中重症病例77宗，累計報告確診病例161692宗，4638人病亡。