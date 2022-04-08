上海疫情｜新增本土個案突破2萬宗　累計逾13萬患者18至60歲佔69%

上海新冠肺炎疫情持續，昨日（7日）新增21222宗本土個案，包括824宗確診病例和20398宗無症狀感染者。今日（8日），上海市人民政府新聞辦公室舉行疫情防控工作新聞發布會，透露當地累計報告本土陽性感染者131524宗。



上海市人民政府新聞辦公室舉行疫情防控工作新聞發布會。（影片截圖）

會上介紹，昨日新增個案中，有323宗確診病例為此前無症狀感染者轉歸，121宗確診病例和19798宗無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

自3月1日以來，截至昨日24時，上海累計報告131524宗本土陽性感染者，其中有127131宗無症狀感染者、4393宗確診病例。確診病例中，部份為無症狀感染者轉歸，亦有從輕型、普通型轉為重型，目前有1宗重型，正在治療中。年齡結構方面，所有確診病例中，18歲及以下佔15%，18歲至60歲佔69%，60歲及以上佔16%。所有感染者中，年齡最小10天，最大98歲。

市衛健委一級巡視員吳乾渝表示，近日通過區域篩查發現的陽性感染者數一直處於高位，提示社區傳播仍有發生，且呈現聚集性特徵，疫情防控形勢複雜嚴峻。當局今日會在全市範圍內開展抗原檢測或核酸檢測，希望廣大市民積極配合，按照社區安排，分批、有序參加，做好個人防護，嚴防交叉感染。

吳乾渝表示，社區傳播仍有發生。（影片截圖）

中山醫院院長樊嘉院士表示，目前醫療工作要重點做到四個關注，一是關注婦女兒童和老年人等特殊人群，密切觀察其病情變化、生活需求等；二是關注患者的特別醫療需求，對一些特殊疾病患者的醫療需求，給予幫助，制定個性化診療方案；三是關注醫院感控管理，對安保、工勤、維保人員進行多批次感控培訓，嚴控重點環節，改造薄弱環境，做好場館排風、環境消殺等工作；四是關注場館整體安全，給病人發放消防安全一本通手冊，同時，遇到可能的突發情況，做到及時發現、準確判斷、快速反應和高效處置。

另據市住建委介紹，截至目前，世博展覽館、新國際博覽中心、花博會復興館、臨港洋山特保區4個市級集中隔離救治場所已交付投用，面積共計約50萬平方米，可提供約3.8萬張床位。同時，國家會展中心隔離救治場所正在加快建設，其面積約60萬平方米，預計可提供5萬張床位，也是目前上海最大的方艙，計劃明日（9日）起分批交付。現時，各區級方艙已建成交付了2.1萬張床位，還有近2萬張床位正在建設過程中。