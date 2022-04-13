虛擬保險｜OneDegree向香港醫護捐出1億元危疾保額　冀攜手度難關

虛擬保險公司OneDegree表示向香港醫護人員，捐出合共1億元的危疾保額，感謝他們在疫情下為香港市民作出無私奉獻。

由2022年4月13日至4月26日，本港醫護人員只須於活動網頁 （https://www.onedegree.hk/zh-hk/promotions/special/critical-illness-registration） 進行簡單登記並提供相關工作證明，首1,000名成功登記並符合資格的香港醫護人員可享OneDegree「無限護身保」危疾保險關鍵計劃首6個月免費保障，每名合資格人士的保障額為100,000元。

OneDegree Group共同創辦人郭彥麟表示：「作為紮根香港的保險公司，我們希望在這艱難時刻絡盡綿力，支持香港醫護人員。希望這份危疾保障能為他們增添一份安心，攜手度過難關。」