創建集團被DQ﹙三﹚︰賣水泥業務留一手　港交所殺錯良民？｜刁佬

張老闆旗下高手如雲，2021年8月便為創建集團﹙1609﹚發了一個自願性公告，題為「 業務資料更新」。

公告主要可以歸納為以下兩點:

1.集團混凝土業務強勁︰ 在現財政年度，1609的全資附屬公司「創建永光工程有限公司」已就6個工程項目（包括3個公營機構的項目）簽署合同，涉合同金額約2.1億元，當中5個項目已開始施工並為集團帶來收入。至於未簽正式合同，但確認中標的亦有3個項目，涉合同金額約6,900萬元。

2.混凝土業務將被做大做強︰ 集團表明會「積極與各主要承包商洽談，以於不久將來參與更多的工程項目。」又說︰「集團將繼續集中其資源，積極向香港公營及私營機構提供混凝土相關工程」，甚至說「集團亦將探索機會以拓展其他混凝土相關工程的增值服務，並繼續優化本集團混凝土業務的營運模式，以提升業務的盈利水平和表現，為本公司及其股東帶來更大的回報。」

嘩，看這公告的遣辭用字，你會相信老正是一家一年前還在把其混凝土業務說成夕陽行業而要除之而後快的公司嗎？ 但看到這裏，刁佬不禁疑惑，1609的混凝土業務不是2021年1月就全賣掉的嗎？否則也不會被交易所視為改變主營業務啦。 哦，原來是掟煲唔掟蓋，只賣了一部份，還有部份得閒可以打場友誼賽？

創建集團出售水泥業務，惟僅「掟煲唔掟蓋」。﹙路透社﹚

如是這樣的話，公司嚴格來說並無完全轉變主營業務啊，那交易所用《上市規則》第14.06B 條DQ它就還有理據嗎？ 如是，那交易所今鋪認真失策！ 實在太疑惑，刁佬找來1609於7月30日發出的2021年年報細看，結果在第3頁的「主席報告」中找到以下一段文字︰

「於過去一年，本公司為精簡混凝土澆注業務，已出售一家經營混凝土澆注生意但表現不良、且自二零一九年起財務表現持續惡化的附屬公司。我們考量到租賃設備能有效地控制營收，於是我們與若干提供混凝土澆注機械租賃服務的公司接洽，以便本集團的新項目展開時向他們租賃機械及設備。創建永光工程有限公司為本公司的直接全資附屬公司，已簽訂了五個工程項目（包括三個香港特別行政區政府的分包項目），總合約價值約為164,800,000港元。」

大家會如何解讀這段文字？ 相信是會覺得1609的混凝土業務原是有兩大塊，一邊是持有水泥機械及設備的重資產公司，另一邊是只提供水泥澆注服務而不持有機械的輕資產公司(必要時才向他人租賃機械設備)。集團於2021年1月出售的是重資產公司，現在仍有輕資產公司在發光發熱啊Z！

如果刁佬以上解讀沒錯的話，集團可真是被交易所無故DQ啊！難怪2021年下半年刁佬仍聽到很多傳閱說今次交易所老貓燒鬚，及至2021年12月，上市覆核委員會基於1609情況有「重大差異」為由，發還上市委員會重審，1609看來是平反在望了。

那究竟事實又是否如此呢？ 刁佬先在這裏賣個關子，但如果閣下等不及下回分解的話，不妨拿來1609上年的年報，尤其看看154頁，相信會發現一點端倪。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。