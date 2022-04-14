國泰航空3月載客逾3萬人次　按年飆65%　惟較疫前仍挫99%

國泰航空﹙0293﹚公布3月份客、貨運量數據。由於全球2019冠狀病毒病疫情持續，香港及多個巿場實施旅遊限制及檢疫措施，國泰月內因應需求疲弱而繼續大幅削減運力。

期內，國泰航空載客30,628人次，按年增加65.2%，惟相比疫情前2019年3月的水平下跌99%。收入乘客千米數按年上升 44.9%，但與2019年3月相比則減少99%。乘客運載率增加24.3個百分點至45.6%，以可用座位千米數計算的運力按年減少32.5%，與2019年3月相比下跌98.2%。

在 2022年首三個月，載客人次較去年同期增加23.5%，但運力下跌66.1%，而收入乘客千米數則上升1.2%。

國泰航空於3月份運載97,166公噸貨物，較去年同月增加16.6%，但與2019年3月相比減少47.5%。月內的貨物收入噸千米數按年下跌28.4%，與2019年3月相比減少65.6%。運載率下跌4.9個百分點至81.5%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少24.1%，與2019年3月相比減少71.1%。在2022年首三個月，載貨量較去年同期下跌13.8%，運力減少 49.2%，而貨物收入噸千米數則下跌50.3%。

顧客及商務總裁林紹波表示，就客運業務而言，3月份的經營環境依然非常嚴峻。月內的客運運力仍處於低位,相比疫情前的水平不足 2%。「由於在3月份旅客不得經香港國際機場轉機、以及就九個國家實施的禁飛令，因此我們偏重香港的離境客運需求。我們樂見上述兩項限制已於4月1日解除。解禁後首班國泰客機於3月31日由倫敦啟程，接載264名乘客於翌日抵港。

他補充，歡迎有關當局解除轉機限制及地區性航班熔斷機制、理順個別航班的熔斷機制，及於4月份縮短抵港旅客和機組人員的強制檢疫期。然而，現行的旅遊及運作限制依然嚴格，公司僅只能輕微增加客運運力。「我們會竭力增加航班，以配合顧客對機位的需求，並繼續靈活應變，把握市場契機。」