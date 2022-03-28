國泰重啟見習機師培訓計劃　與理大合作　目標今年培訓190人

新冠疫情下國際航班大減，國泰航空自2020年3月起暫停見習機師培訓計劃。時隔兩年，國泰今日（28日）表示，將與香港理工大學合作，發展全新綜合機師培訓課程，重啟機師培訓計劃，目標在今年培訓190名學員，並冀在2023年至2025年間，可以具備能力每年培訓240至300名見習機師，見習機師培訓計劃現正接受報名。

根據國泰網頁的資料，有意申請者需為香港永久性居民，另由6月1日起，所有國泰員工都需接種三劑新冠疫苗，不能以定期檢測代替，除非有合理醫療原因。



申請連結及詳情

國泰今日發稿表示，儘管新冠疫情挑戰重重，原有的見習機師培訓計劃在2020 年3月暫停，但國泰對香港作為首要航空樞紐的長遠發展，及未來充滿信心，國泰的航務部門已為航空業復甦做好準備，檢視及籌劃有關資源，決定與理大合作發展全新綜合機師培訓課程，為香港年輕人提供培訓，並為課程導師、培訓指導，及其他間接崗位，創造本地就業機會。

將赴澳洲或美國受訓

國泰指，學員會在為期55至60星期的見習機師培訓計劃期間，由理大教導理論課程，之後合格學員將赴澳洲阿德萊德，或美國鳯凰城接受飛行訓練，最後返回香港於國泰城接受多組員模擬駕駛艙訓練。

每年將增加見習機師培訓名額

自1988年推出見習機師培訓計劃，國泰至今已培訓了逾1,000名本地見習機師。國泰指，將大幅增加每年見習機師培訓計劃的名額，今年目標是培訓190名學員，並具備能力在2023年至2025年間，每年培訓240至300名見習機師，較2019年已培訓的180名見習機師為多。

國泰去年已重新招聘本地機師

國泰營運及航空服務總裁韓兆傑表示，很高興能重啟見習機師培訓計劃，並感謝理大及其導師的支持，因此得以推出全新的綜合培訓課程，並感謝民航處就開辦新課程提供指導和協作。他又稱，員工是國泰的成功關鍵，期待歡迎所有參與新培訓課程的見習機師，在畢業後加入國泰航空的團隊。

韓兆傑又指，國泰自去年夏季開始，重新招聘本地機師，已招募約200名合資格機師，集團各航空公司合共增聘了約300名機師。

▼國泰2020年10月大裁員▼



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理工大學工程學院院長文効忠表示，理大很高興與國泰協作開辦見習機師培訓計劃，為年輕一代提供寶貴機會，實現成為民航機師的夢想，相信是次合作有助鞏固香港作為國際航空中心的地位。

24名見習機師下月到澳洲受訓

國泰指，全新綜合課程今日開始在香港授課，首班共24名見習機師完成理論課堂後，預計於10月展開飛行訓練。另外，除了與理大合辦課程，國泰今年亦會在阿德萊德按原有課程為基礎，開辦4班培訓課程，當中第一班24名學員，將於4月下旬起在當地上課。

預計150名畢業生將陸續加入國泰

此外，在2020年已經完成見習機師訓練，卻因疫情而未能加入國泰的合資格機 師，國泰表示他們亦將投入服務，預計年內約有150名相關見習機師畢業生，會陸續加入國泰的團隊。

根據國泰網頁，申請者需18歲或以上，並為香港永久性居民，如有航空課程學位將獲優先取錄。另外，由2022年6月1日起，所有國泰的員工，都需已接種第三針新冠疫苗，即使恆常接受病毒檢測亦不能取代打針，不過如有合理醫學原因不能接種，則可獲豁免。