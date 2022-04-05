疫情｜確診回升至3254宗終結11連跌　國泰一英國航班解禁後首熔斷

新冠病毒第五波疫情持續，本港今日（5日）新增3,254宗確診個案，數字比昨日低位反彈3.7%，是連跌11日後首次回升。本港再多16宗輸入個案，其中兩航班出現逾3宗陽性個案，卡塔爾航空從中東卡塔爾多哈抵港航班，以及國泰航空從英國曼徹斯特抵港航班，由4月6至12日需停飛香港，是英國禁飛令由4月1日解禁後首有航班觸及熔斷機制而要停飛七日。



另外，再有87人患者離世，年齡介乎59至100歲，死亡個案進一步回落，但累積呈報病死率升至0.7%。其中三名較年輕的離世患者，分別為60歲晚期腎衰竭患者、63歲癌症擴散患者，及63歲患慢性病的老人院院友。



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衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在今日情記者會表示，今日新增1,658宗核酸陽性確診個案，當中268宗屬於醫管局呈報個案、271宗屬於衞生署確診，其餘的1,119宗則是由私家化驗所呈報。另有1,596宗快速檢測陽性的呈報個案，單日合共有3,254宗確診個案，第五波累計1,165,183宗確診個案。

昨日再無新增院舍出現爆發或有呈報個案，但在已呈報的91間老人院舍中，則有119名院友和10名職員確診。另有22間殘疾院舍出現新個案，涉及26名院友及16名職員。

本港每日確診人數持續下跌，自3月24日反彈7%後，往後11日至4月4日都下跌，幅度介乎1%至23%不等，但今日呈報宗數止跌反升，上升3.7%。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日新增3,254宗確診。（資料圖片）

18宗輸入個案 部分從剛解禁國家回港

在18宗輸入個案中，分別來自英國曼徹斯特、泰國、土耳其、荷蘭、卡塔爾、加拿大、澳洲、法國、新加坡及西班牙，當中來自英國、加拿大、澳洲、法國的入境病人，都是4月1日起九國禁飛令解禁後獲准回港。當局引用法例599章，對兩航班因逾3宗以上陽性實施熔斷機制，包括卡塔爾航空從多哈抵港航班，以及國泰航空從曼徹斯特抵港航班，由4月6至12日需停飛香港七日。

再多87名感染者離世

在死亡個案方面，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去24小時，共有81名確診病人離世，分別是55名男士、26名女士，年齡介乎60至100歲，當中有三名較年輕死亡患者，分別為一名60歲患者及兩名63歲患者。

劉表示，該名60歲患者本身患有晚期腎衰竭、糖尿病及癌症，癌細胞已經擴散至淋巴。兩位63歲患者中，一人有癌症，另一人是安老院友，本身有貧血、高血壓及晚期腎衰竭等疾病。

醫管局表示，由於數據滯後，2月21日至4月3日，共有六人離世未公布，涉及四男兩女，年齡介乎59至97歲。第五波疫情中，累計死亡個案合共8136宗，病死率進一步微升至0.7%。

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