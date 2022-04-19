星之谷購The Sandbox虛擬土地　開發首間元宇宙按揭轉介諮詢中心

企業或機構進駐元宇宙世界已是大勢所趨，按揭轉介公司星之谷便是其中之一。該公司宣佈進駐沙盒虛擬世界The Sandbox，已購入多幅虛擬土地，部分屬於大型文化中心Mega City範圍，並將開發全港首間元宇宙按揭轉介諮詢中心。

隨著區塊鏈技術的應用日漸盛行，元宇宙浪潮已經席捲全球，星之谷建立首個「元宇宙按揭村」，不受物理距離限制，新舊客戶與按揭專員可於虛擬諮詢中心會面，解答各項按揭疑難雜症，量身訂制切合個人需要的按揭貸款方案。按揭村並會定期舉辦不同的樓市、按揭及海外樓盤展覽及講座，讓客戶享受獨特的虛擬體驗，同時冀望促進物業投資者及專業人士的交流。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示﹕「全球大熱的元宇宙被認為是互聯網的未來，我們看到通過新興平台創造嶄新體驗的潛力，尤其新冠肺炎疫情席捲全球，更多經濟活動轉往線上，虛擬世界蘊藏巨大商機。星之谷一直與時並進，這次進軍元宇宙，旨在為客戶打造創新的品牌體驗，建立一站式元宇宙按揭轉介諮詢服務生態圈，拓展全球虛擬社群新機遇。」