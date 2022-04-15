近期3個必爆NFT｜BlueArk NFT拍賣平台元宇宙變實體兼賺錢收息

近期3個必爆NFT：Choi Yeah、高登腦魔、Hungry Sausages｜近年興起的NFT（非同質化代幣），雖然仍然對它一知半解，以為單純只是讓人炒賣的圖片或影片的藝術品的工具，但仍吸引不少潮人購買、投資。早前由多位知名人士成立的BlueArk NFT拍賣平台，就更加將元宇宙虛擬藝術品帶進現實，令人人都可以近距離接觸這些藝術品。



NFT拍賣平台成新興投資據點

本地NFT拍賣平台BlueArk早前於尖沙咀半島酒店將元宇宙藝術品化成實體概念店，而且更決定每三個月轉換藝術品主題。早前在BlueArk上推出的「梅艷芳」（訪問時的4張照片）、Dough-Boy及RUBY 9100m的作品，都深受買家歡迎。

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BlueArk CEO Peter Lin表示平台不單只為拍賣NFT藝術品而存在，而且更會為廣大的創作者提供更多空間及機會，創造更多高價值的商品。另外，BlueArk平台更包括音樂、影像、多媒體及遊戲等，還有BRK加密貨幣以供投資。最近更推出BRK加密貨幣獎勵計畫，只需要存放一定年期，便可以最高獲取45%年利率，如對NFT前景有信心的人士，大可考慮。

本地注目NFT一覽

除了BlueArk平台及其加密貨幣外，最近香港都有幾個注目NFT（或即將推出），對此有興趣的朋友大可留意。

1. CHOI YEAH NFT



早前，前財爺曾俊華找來日本畫家Yosuke Yamauchi設計3000個Choi Yeah NFT，而且曾俊華更希望香港人於困難的時刻可以更開心，他相信一個NFT不只是頭像，可以帶來更多價值！這3000位Choi Yeah NFT擁有人，將會於未來12個月，收到共6份精選心意，更可優先參與日後的Web3企劃。同時，以後每次交易的10%，會用於回饋初創社群。首次發行費用全免，預計7月Choi Yeah便會推出！

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2. Hungry Sausages



早前4月初已經完成首批白名單申請的「香腸星人研究所」《Hungry Sausages》NFT 系列，共包含5000個獨一無二的香腸星人形象，透過香腸星人旅程中所見所聞反映出來，創作出一系列表情誇張、色彩鮮艷的跨界系列，天然呆魅力十足卻暗藏黑色幽默，帶出強烈的反差感。更聯乘知名美食與生活品牌 —「鋒味同萌」 (Chef Nic Family)合作推出特別版，打造部份稀有度較高的 NFT，近期非常令人注目的NFT。

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3. NOMORECLUB



概念靈感來自高登討論區公仔腦魔（NOMORE）即將於發行5000個百變造型版本，首 1000名白名單成員更可以五折入手（折後約0.09ETH）。每款腦魔NFT都受到不少名人潮人也爭相熱捧，就連前財政司司長、人稱「薯片叔叔」的曾俊華都有玩，更已經率先擁有屬於他的腦魔NFT。另外不少明星及KOL都加入，如網絡女神樊沛珈（Ah Gi）、日籍模特兒松岡李那（Linah Matsuoka） 、「杰寧公主」的節目主持潘杰寧（Kelena Poon）、大馬時尚名媛陳雪鈴（Chryseis Tan）及創作歌手黃妍（Cath Wong）都是星級玩家之一。

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（NFT、加密貨幣等價格可升可跌，作出投資前應深入了解官方文件、了解其風險，如有任何損失本網恕不負責。）

