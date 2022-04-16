NFT導致元宇宙遊戲玩家不斷流失？　有款遊戲日均用戶僅有1180人

元宇宙是近年來大資本都像染指的一塊「蛋糕」，各個公司也紛紛推出了自己的「元宇宙產品」，其中以遊戲最為有噱頭。但縱橫遊戲界多年的V社掌門人G胖卻對此一直不看好，甚至反問到這些所謂的元宇宙遊戲開發商，「難道你們沒玩過優秀的RPG遊戲嗎」。這其中不難看出G胖的態度，至少以現階段的科技水平來說，元宇宙時代離我們尚遠。



近日一份報告顯示，雖然世界各地的公司進行了大量投資和努力，但元宇宙遊戲玩家仍在不斷流失。其中《Axie Infinity》的日均用戶減少至10萬人，減少了約30%，而《The Sandbox》減少了29%，日均用戶僅有1180人。

▼▼▼元宇宙遊戲玩家正不斷流失？即睇發生甚麼事▼▼▼

+ 3

外媒還指出，虛擬世界中游戲的每日用戶數量具有一定的誤導性，因為其中一些人是玩家，另一些人是「玩遊戲為投資者賺取收益的打工人」。

區塊鏈遊戲分析師DeFi Vader在分析《Axie Infinity》時寫道：「與《要塞英雄》 《GTA》等傳統遊戲不同，它不具備吸引玩家的自然黏性。」從下面的統計表中可以看出，這些元宇宙遊戲和Steam上的主流遊戲相比不具備競爭力。

從業者們認為，阻礙核心玩家進入的主要原因是NFT遊戲付費獲勝的機制，而這個機制正是大部分主流遊戲努力避免的，因為一個成功的遊戲通常能夠創造出公平性強的多人遊戲體驗。

儘管如此，業內仍有一些人表示，高質量的遊戲可以與元宇宙齊頭並進，他們認為加密貨幣融資模式可以募集到遊戲開發資金，從而擺脫對大開發商的金融依賴。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】