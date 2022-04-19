調查：近8成受訪港人考慮移民　首選地為台灣　英澳跟隨其後

疫情下移民潮仍未減退，愛爾蘭發展商Bartra集團旗下移民子公司於今年3月進行網上問卷調查，以瞭解香港市民之移民意欲及趨勢。合共向約500名18歲及以上香港市民進行調查，顯示近8成港人受訪者正考慮或將考慮海外移民。

調查顯示，港人首選的移民地點首3位為台灣、英國及澳洲。而隨著港人對愛爾蘭認識漸增，在考慮眾多歐洲國家作為移民地點時，愛爾蘭排名第二，領先德國，保加利亞及葡萄牙。在選擇移民地點時，逾6成受訪者優先考慮如移民所需成本及移民申請的難易度等因素。

調查顯示，台灣為受訪港人移居地首䤵。（資料圖片）

調查同時指出，港人考慮移民的目的分別是為更理想的生活環境（51%）、為子女尋求更好的教育（29%）以及取得多重外國居留身份和國籍（27%），反映出港人對目前的生活情況及教育制度並不滿意。在不同國家/地區中，以移民地點的生活質素及經濟發展前景為考慮因素時，愛爾蘭均排名第一，而以教育發展為選擇移民地點之考慮因素時則排名第二，僅次於英國，並領先於加拿大、澳洲及美國，反映出香港家長對愛爾蘭教育的高度認可。

愛爾蘭成投資移民計劃首選

調查亦顯示，逾四成受訪者傾向選擇投資移民方式，主要由於方法較簡單直接。在眾多投資移民方案之中，愛爾蘭移民為首要選擇，主要由於其申請較其他投資移民計劃容易獲批，以及能提供更大彈性，表現出愛爾蘭投資移民如何有效設合香港家庭所需，愛爾蘭投資移民計劃（Immigrant Investment Programme）（「IIP」）允許申請者每年只需在愛爾蘭逗留一天，即可符合維持永居身份的居留要求，可做到移民不移居。