港女移民稱夫收入僅夠家庭開支　停向港父母匯款　1想法被斥自私

近年不少港人選擇移民海外，但並非所有人都會帶同年紀老邁的父母移居異地。1名人妻日前就在討論區發文，表示她與丈夫已移民，但收入只夠一家人生活，而且還要供樓，因此沒有繼續匯款給在港父母，便問網民意見「咁（沒有繼續匯款）是否好有問題？」，隨即掀起熱議。

樓主強調移民前曾囑咐在港的2名妹妹要好好照顧父母，又指自己是家庭主婦，不能亂花丈夫的錢。惟網民指樓主的想法不妥，直斥：「拋個包袱畀阿妹，妳個人都好自私」



1名人妻日前在討論區發文，表示她與丈夫已移民海外，但收入只夠一家人生活，因此沒有繼續匯款給在港父母，引來網民熱議。（Ben Blennerhassett / Unsplash）

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該名人妻在親子王國討論區以「移民後仲有無匯錢畀在港父母養佢哋？」為題發文，稱自己是家庭主婦，與丈夫已經移民外地，但收入只夠她一家人用，加上要供樓，故自從移民後都沒有繼續匯錢予在港父母，直至數天前其親友問起此事，她才開始思考，「咁其實是否要畀錢養返在港父母？」。

樓主續指，過去父母亦曾幫忙寄東西給她，「我都有叫佢哋幫我再買啲嘢，好似好衰咁，但我而家啲錢係我老公畀嘅，我唔敢拎啲畀我父母」；家中另有2個妹妹留在香港，她指自己曾經囑咐妹妹要好好照顧父母，「同佢哋講我無能力養父母，我蠢、讀書唔叻，叫我兩妹生性養阿爸媽」。

樓主稱曾囑咐2名妹妹要好好照顧父母，但被部份網民批評是推卸責任。（資料圖片）

由於樓主身處外地沒有朋友，便希望在討論區詢問一眾香港網民的意見，「因都有第二啲親友都冇畀錢在港家人，咁是否好有問題？」。

帖文一出立即引來網民激辯，不少人狠批樓主自私，將照顧父母的責任推卸給妹妹，「一句讀書唔叻，拋個包袱畀阿妹，妳個人都好自私」、「咁同棄養有咩分別？」、「我係妳個妹會覺得妳好自私，一句無能力就可以唔畀」、「好自私，自己唔做叫啲妹生性要養父母，唔畀錢又要父母寄嘢」、「外國可以做Part time（兼職），小朋友返咗學，老公放工後，有心實做到」。

不過，也有網民認為要視乎父母的經濟情況，「若父母本身係做開生意有大把多餘錢嘅，唔畀冇所謂，但如果父母只係普通工人又或者退咗休，冇積蓄而又需要仔女供養去生活就梗係必須畀啦！」，加上移民開支大，初初到埗的確難以兼顧給父母的家用。

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