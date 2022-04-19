移民︱往曼城航班復飛數百人送機淚灑機場　港爸：為子女教育離開

由香港前往英國曼徹斯特（Manchester，簡稱曼城）的航班於周二（19日）凌晨復飛，周一（18日）晚上的機場，離境大堂一片離愁別緒氣氛，準備移民英國港人及送機親友約400人躋身離境閘口，當中不少人相擁時依依不捨，流下眼淚。



有移民港人表示，香港的教育制度為子女及家長都帶來沉重壓力，期望到英國讓子女有一個愉快健康的地方成長，不介意要到陌生地方重新開始。對於曼徹斯特近期出現說廣東話與普通話華人社區不和諧，有將移居當地港人表示，有留意有關情況，認為雙方各有各生活，會避免捲入紛爭。



由香港前往曼城的航班於周二（19日）早上1時15分復飛，周一晚香港國際機場充滿了準備離開香港的港人及送機的親友，晚上8時左右已經陸續有人到機場，到晚上9時離境大堂已站滿人，估計約有400人左右，離港市民與親友於離境閘口位置相擁道別，不少人因不捨而流下眼淚。

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舉家移民到英國曼城的沈先生表示，離開香港的主要原因是為了子女可接受更好的教育。他認為香港讀書的壓力太大，指就讀小三的兒子每日有七至十樣功課，「生活得功課，好心痛，機器咁」，對比英國的教育制度，以活動去學習，「唔會好死板咁靠張紙去做。」他又表示不擔心兒子不能融入，「佢啲英文仲好過我！」

沈先生認為香港讀書的壓力太大，指就讀小三的兒子每日有七至十樣功課，「生活得功課，好心痛，機器咁」。（廖雁雄攝）

沈先生又表示從未到訪曼城，但當地有已生活了數十年的朋友，可提供居住地方，有個依靠，固不擔心需放下香港的一切重新開始，亦不介意從事勞動工作；沈先生又笑言，擔心習慣了香港的急促生活後，難以習慣當地生活，「果邊唔急得架嘛」。沈先生說，最不捨得便是在港的親人，其他都「冇咩好留戀」。他又提到，因用BNO離港，不被當作移民，固不能拎取強積金，「鬼叫我哋星抖市民咩」。

吳先生認為家長每日放工後，就要教導子女功課，「好似打多份工咁，仲要仲辛苦」。（廖雁雄攝）

計劃先到曼城再到利物浦定居的吳先生亦同樣認為，教育是移民的主要原因，指兩名子女在港讀書，除繁瑣的功課外，又要應付測驗及默書，而家長每日放工後，就要教導子女功課，「好似打多份工咁，仲要仲辛苦」；又認為香港競爭太大，「考第幾幾多分，個個好緊張，考低咗又點點點」，不論對家長或子女都構成巨大壓力，亦令兒童難以在健康的環境下成長，相信小朋友到英國從亦會更多開心。

吳先生又認為香港的社會、政治及生活環境都不適合人居住，「逼到人都癲」，他舉例指香港三至四百呎，住五個人都逼，小朋友又沒有空間，自己亦偏向安寧平靜生活，所以選擇移民，唯一擔心便是母親，「驚佢老人家難啲適應。」

他對於曼城出現粵語與普通話社群紛爭，吳先生認為不太擔心，「各有各生活啫，應該唔直接影響到，唔似香港地少逼住影響你。」

王先生一家亦於周二乘飛機移民到曼城，更有20至30親人到場送機，他指當地有不少朋友，可互相照應，亦同樣表示到當地後不會介意做簡單工作，至於小朋友方面，則會到達英國才慢慢尋找學校，指九月才開學仍有時間準備。

被問到會否擔心不適應，王先生反指對英國生活感到期待，「嗰邊生活節奏慢，香港太急」，「香港有返工冇放工，嗰邊慢活」；又認為香港人適應力強，即使到外地亦不會不能適應，香港人「能屈能伸吖嘛」。而對於當地粵普社群的紛爭，吳先生則認為每件事都「有好有唔好」，會特別提防不捲入紛爭當中。