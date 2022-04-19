華爾街大好友：美國通脹已見頂　美股已見底將開始走強

《財聯社》周二（19日）報道，在華爾街市場對美股前景多數悲觀之際，卻有一位知名的好倉表達出了當下少有的樂觀觀點，這家機構認為美股當下已經見底，到年底時還有近10%的上漲空間。

華爾街大佬：美國通脹已見頂 美股也已見底

華爾街知名機構Evercore ISI的股票、衍生品和量化策略負責人Julian Emanuel於周一（18日）表示，由於美國通脹已經見頂，美國股市應該會開始走高。

他提到，上次出現股市和債市同時下跌的場景可以追溯到1994年，而在那之後股市出現上漲趨勢。

他表示：「市場只是消化了它，出現了大量橫盤拋售。現在存在很多看跌情緒。」不過他認為，這為接下來四年的市場上漲鋪平了道路。

「最終，收益會佔上風。」他說，「當我們屆時回想『2022年』和『2023年』時，我們就會看到這種情況，因為我們認為不會出現經濟衰退。」

他又預計，基準的10年期美國國債收益率今年年底將達到3.25厘。目前，10年期美債收益率徘徊在2.85厘的水平左右，這已經是2018年12月以來的最高水平。

同時他預計，強勁的消費者支出將提振經濟，並表示：「總的來說，企業利潤率沒有收縮，因為定價權一直在那裏。」

當前市場的悲觀情緒正是反向指標

今年年初以來，標普500指數下跌近8%，目前，華爾街的樂觀情緒正處於30年來的低點。

根據最新的AAII投資者情緒調查，在截至4月13日的一周，華爾街看跌者與看漲者的比例約為3:1。

然而，Julian Emanuel卻將這一結果視為一個關鍵的反向指標。Julian Emanuel進一步說，問題在於投資者是否能從資產市場的角度，剖析和應對那些已經體現在價格中的因素。

他強調，「儘管國外的外部環境一直很艱難…但美國消費市場仍然完好無損。」同時預計，標準普爾500指數年底將達到4800點，這意味着相較周一的收盤價還能上漲9%。