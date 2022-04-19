特首選舉｜證監會主席雷添良﹕金融業界關注兩大議題﹕通關及人才

新一屆特首選舉參選人李家超今日與港區人大﹑政協進行網上交流，證監會主席﹑港區人大代表兼選委之一的雷添良在會上提出，希望新一屆政府能處理通關問題，亦希望可以在金融業人才層面積極跟進。

雷添良指出大眾均明白金融業對本港經濟是相當重要，佔本地生產總值比重逾20%，多年香港亦作為國際重要的金融中心地位。他指出致力維護香港國際金融中心地位，不僅對本港長遠安定繁榮作出貢獻，對國家的金融安全﹑金融穩定及金融發展發揮到積極作用，在國內及國外雙循環的情況，亦可以發揮到重要角色。香港作為內地及國際市場上的資金交接點，可以扮演著橋樑的作用。

不過在去2年，卻受到疫情﹑中美關係惡化，以及環球經放緩等因素，對本港作為國際金融中心地位亦受到影響。在過去1年，問題變得更為迫切，需要作出行動將形勢逆轉。

雷添良指出證監會工作時，同事不時與持牌機構﹑持牌人士﹑國際大行﹑基金及投行等持份者交流時，以聆聽相關持份者的意見。持份者近期向證監會反映，有兩大範疇須要處理。第一為通關及處理疫情安排。不論是與內地或是國際通關，對金融業而言屬重中之重。香港作為國際金融中心，或是亞太區的地區總部，因此不少企業高層及員工須要進出香港工作。可是在過去2年，此情況變得相當困難，包括航班安排及檢疫安排等等。不少機構員工未能回港，或選擇繼續在外地工作，甚至目前仍在港者亦考慮是否離港，均影響企業在香港營運規模及主動性，希望政府可以積極處理有關問題。因此他期望日後香港與內地及國際通關時，步伐能夠一致，惟亦明白在安排上有先後優次。

他指出在金融業上，首先開放與國際通關是重要。他指出在過去2年，已加深大眾對病毒的認識，並且累積不少經驗，治理能力亦提升不少。他問及在守住外防輸入﹑內防反彈的原則下，是否可以作出較寬鬆安排，讓金融業發展再度蓬勃起來？若未能大規模全面通關，政府可以考慮予金融業作出特別考慮以及新試點，以較開放態度處理有關問題。他又指出金融業界向證監會反映，希望政府可以就未來安排提供路線圖及時間表，讓他們更加清晰政府理解疫情的舖排，因為這會影響業界日後在營運上的決定，及提升在港營運的信心，亦可向員工解說，及向總部講及未來香港情況。

第二點則是人才問題，他指出本港有人才流失情況。香港要發展金融業，須要大量人才。如金融科技﹑虛擬金融及綠色金融等範疇可以發展，因此希望政府日後多進行推廣工作，吸引更多金融人才來港，又期望大學在課程上能培育更多相關人才。他指出政府是否可以在吸引金融專才來港，在稅務上提供優惠或津貼，相信值得政府思考及正視。

他指出雖然不少細節安排，須要中央政府配合，但特首在此方面有其獨特角色，同期望相關工作由現屆政府處理外，亦希望新一屆政府日後可以積極跟進。