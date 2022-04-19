特首選舉｜盧文端：不等於以後一人模式　中央支持建強而有力團隊

改制後的特首選舉，只得李家超一名候選人成功入閘，全國僑聯副主席盧文端撰文指，今次特首選舉在特殊環境下舉行，今次只有「一人入閘」參選，不等於以後的特首選舉都是「一人模式」，要視乎當時情況而定。



特首具有維護國安堅定意志是最重要條件

本身是第五界別選委的盧文端在《明報》撰文，提出對特首選舉的幾點觀察。他認為，新特首必須有維護國家安全和社會安定的堅定意志及能力，形容這是最重要的條件，沒有之一。盧文端指，面對複雜多變的國際形勢和風險，香港特首必須無懼外國制裁施壓，堅定捍衛香港和國家利益的「鐵漢子」。

他提到，中央對特區政府主要官員有實質任免權，相信中央將支持新任特首組建一支聚集經濟、房屋、民生等各方面精英的管治團隊，帶領香港抓緊機遇加快發展。

他又指，中央指導香港發展，可確保特首施政顧及長遠發展和重大政策具連續性。另外，在選舉制度下，非建制派人士向特首參選人表達不同背景市民的訴求，將成為特首選舉的新形式。盧文端認為，特首選舉是討論香港未來發展的大平台，不同背景人士就香港發展集思廣益，有利推動良政善治，相信也是中央樂見。