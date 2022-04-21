美股收市｜聯儲局指通脹壓力仍重　道指升249點　納指挫1.22%

聯儲局褐皮書指通脹壓力短期內仍沉重，有官員揚言5月加息半厘「已是定局」，美股三大指數周三個別發展。道指高開後節節上升，曾漲逾400點；受Netflix暴挫拖累，納指跌超過1%。



聯儲局褐皮書指，美國經濟活動溫和擴張，但通脹壓力仍強，未來數個月大幅緩和的可能性不大，經濟增長將受地緣政治和價格上升影響。

另外，今年沒有投票權的美國三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）則幾乎肯定下月加息半厘，又稱即使聯儲局加息引致經濟衰退，幅度也不會很嚴重。

道瓊斯指數收市報35,160點，升249點或0.71%；標準普爾500指數收市報4,459點，跌2點或0.06%；納斯達克指數報13,453點，跌166點或1.22%。

寶潔升2.66%，家得寶升2.38%，IBM升7.1%，帶領道指上揚。華特迪士尼挫5.56%。

主要科技股個別發展，蘋果跌0.1%，微軟升0.37%，NVIDIA跌3.23%，亞馬遜跌2.6%，Alphabet跌1.51%，Meta跌7.77%。Tesla競價時段跌4.96%，市後公布業績後升約3%，險守1,000美元。業績令人失望的Netflix瀉35.12%。