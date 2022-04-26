滙豐季績優預期　股價照失50元關　專家拆局﹕受3項因素困擾

有獅王之稱的滙豐控股（0005）今午（26日）已公布截至今年3月底止首季業績，稅前利潤按年跌約28%至41.66億美元，表現勝預期，按季更錄得56%增長。業績公布後，大行普遍予正面評價。可是不論是香港或是倫敦的滙豐股東，卻不收貨，該行在香港及倫敦均下挫，其中在香港股價挫4.1%，失守50元關。由於獅王乃是恒生指數中的重磅股，其弱圬勢更一度拖累港股倒跌。



分析員指出，滙豐今日表現疲弱，既與該行不作增加回購，以及整體市況表現等因素有關，惟慮為當股價觸及47元時，股息回報率高達5厘，在此水平值得投資者伺機入市。



高盛稱滙豐業績勝預期

大行與投資者對滙豐的評價，確實南轅北轍。其中摩根士丹利將今﹑明兩年盈利預測，分別上調4.8%及1.2%，並認為淨息差上升，可部份抵銷非利息收入低企的影響。雖然首季列賬稅前利潤較市場預期理想，卻不及大摩預期，可是滙豐淨息差表現，則較大摩預期佳。大摩予目標價59元。

另一大行花旗指出，季內滙豐預期信貸損失6.42億美元，較該行預測水平理想，維持「買入」評級，予目標價65.8元。

高盛指出獅王經調整稅前利潤達到47億美元，較預期佳，撥備前經營溢利符預期。惟對滙豐的普通股權一級資本比率開注，截至3月底時為14.1%，按季跌1.7個百分點，不及預期。高盛予滙豐目標價為68元，評級為「買入」。

股價跌4%反映投資者未收貨

不過從今日滙豐股價走勢，反映出投資者對獅王另關注重點。業績表現，當然是投資者關注對象之一，該行在派息及回購上的最新安排，同樣為關注對象。過往滙豐是每季向股東派息，可是在季績報告內，該行明言在今年內不會恢復有關安排，在未來數年會繼續檢討是否恢復按季派息，並於明年2月公布2022年全年業績時或之前，再交代最新情況。

至於回購方面，該行指出在公布2021年業績時，已宣布最多回購10億美元股份，並會在4月29日股東大會後展開計劃。惟該行亦指出，由於為淨利息收益進行經濟對沖而持有的金融工具產生權益變動，可能會令今年普通股權一級比率降至低於14至14.5%的目標範圍，從而使該行無法在年內開展進一步回購。該行又指出，擬出售法國零售銀行業務計劃，預料會對今年下半年的普通股權一級比率造成不利影響，幅度約為35個基點。

該行財務總監邵偉信則向投資者派發定心丸，年內普通股權一級比率低於目標區間，不會影響派息，又指出派息為首要資本回饋股東渠道。他亦指出回購為該行有過剩資本時，讓資本比率回復常態，該行是希望保留能力健康地派息。

郭家耀﹕對滙豐管理層以審慎態度處理回購感理解

今日急速的跌勢，難免進一步激發投資者對滙豐前景的關注。安里資產管理董事總經理郭家耀認為，獅王股價回落至今年3月初時的47元機會不大，更認為當股價處於46或47元屬值得吸納水平，因此未來該行可從較激進的加息步伐中受惠，預料股價往後有復蘇機會。

郭家耀進一步指出，從今日滙豐業績中，發現了兩個現象。一是資產質素從去年第四季已有轉壞跡象，並延續至上季。二是加息周期只屬剛起步，所以無法在季績內反映。他亦認為投資者對該行就回購及派息的時間表太有期望，惟他對管理層採取較審慎態度處理回購及派息問題，表示理解。

信誠證券聯席董事張智威指出，滙豐股價失色與該行無法進一步回購，恢復季度派息未必在明年作檢討，以及受市況影響；又預期未來該行增加生意難度或會提高。不過他認為當滙豐股價處於47元，是值得買入。屆時股息回報率達5%，擔心程度降低，可作中﹑長期投資。