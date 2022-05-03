余偉文：樓市受多個因素左右　若調整料負資產宗數不會太多

差餉物業估價署早前公布3月份私人樓價指數為381.3點，連跌三個月之餘、更創下十五個月新低。今日立法會財經事務委員會有議員問及一旦樓市回調或出現負資產﹑斷供等情況，對銀行體系帶來風險。

金管局總裁余偉文指，樓市受多個因素影響，加息只是其中之一，若樓市因而調整，必然會出現負資產，惟相信數目未必會很大。他指，承造8﹑9成按揭宗數佔整體按揭較少部份，頗有信心有關按揭用戶供款能力較強。由於承造高成數按揭者的自住，有嚴格供款要求，並且部份須通過壓力測試。

副總裁阮國恆補充，置業人士透過購買按揭保險以承造高成數按揭，銀行承擔的風險與原來按揭相同。他又指，金管局在過去十多年均有宏觀審慎監管要求，銀行提供的按揭成數較低，相信有關風險可控。

去年底，本港家庭負債佔本地生產總值已升至93.1%。余偉文指，比例上，部份受到此前GDP下跌影響，另有部份受到按揭貸款增加影響。惟他重申，香港在按揭管控上較嚴格，加息帶來的風險可控。同時從整體資產負債表來看，香港的質素較不少先進地區更強。