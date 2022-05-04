聯儲局議息前瞻　三大關注要點　星展李若凡︰壓通脹穩經濟成關鍵

美國聯儲局本周二、三（5月3日及4日）舉行一連兩日的議息會議，結果將於本港時間星期四凌晨公布。



是次議息會議有三大重點，包括聯儲局大概率加息0.5厘，並公布今輪首次縮減資產負債表的規模，並關注議息聲明，留意主席鮑威爾對未來加息步伐及縮表的看法。

關注一：接近100%料加息半厘

根據芝加哥商品交易所FedWatch美國聯邦基金利率期貨的交易數據顯示，市場預計聯儲局100%會上調利率，98.7%預期5月份將大幅加息0.5厘。

由於美國通脹數字高企，儲局希望透過緊縮政策，收緊市場貨幣供給量。目前聯邦基金利率目標區間處於0.25%至0.5%，根據聯儲局「點陣圖」顯示，儲局官員預料2022年底利率區間將升到1.75厘至2厘，意味未來每次議息會議均會上調利率，個別甚至會高至0.5厘。

美銀及花旗銀行均預計，聯儲局會在5月份的會議加息50點子。聯儲局主席鮑威爾更一度暗示，日後也會進行類似幅度的加息以降低通脹。

據利率期貨顯示，98.7%預期5月份將大幅加息0.5厘。

關注二：落實大規模縮表

在3月份聯儲局的會議紀要提到，儲局官員「普遍同意」以每月最多950億美元的速度縮表，比上次2017年的縮表計劃每月上限500億美元提速接近一倍。

在950億美元的縮表規模之中，將包括600億美元的美國國債和350億美元的按揭抵押證券（MBS）。雖然未有進行任何正式投票，但會議紀要顯示，委員們同意縮表可於5月開始。

有分析認為，若聯儲局日後按照該等速度縮表，直至2024年，聯儲局資產負債表的規模最終或降至6萬億美元以下。

在鮑威爾的領導下，美聯儲開始量化緊縮政策。（新華社）

關注三：議息聲明留意「鷹鴿」作風

從3月份的議息會議聲明，市場從中預料聯儲局將於5月份加快上調利率，並開展新一輪縮表。而今輪議息會議聲明亦成為焦點，將瞥見美聯儲態度孰鷹孰鴿，作風之不同將直接影響接下來的利率走勢以及經濟發展。

若聯儲局聲明偏向「鷹」派立場，或與鮑威爾早前言論保持一致，有可能在今年往後的月份，再度大手加息，令資本市場進一步受壓。但觀乎第一季美國經濟意外地出現收縮，初現「滯漲」先兆，聯儲局會否為求挽救經濟，「放鴿」以提振市場信心則成一大疑問。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，聯儲局為壓抑通脹，將傾向大手加息。（資料圖片）

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，由於美國核心PCE物價指數已高出聯儲局的2%目標範圍，而且維持一段時間未有回落，聯儲局對此較為擔心。

李若凡稱，美國通脹高企，主要因為勞動市場的空缺問題未能解決，由於過去的超額補助令人民有額外儲蓄，部分臨近退休的人士或者不願意重投勞動市場，使職位空缺維持超過1,000萬以上，問題無法一時三刻解決。另外，全球供應鏈受疫情、中國封鎖政策，以及俄局戰事影響，同樣加劇通脹問題。

李若凡強調，目前市場對未來兩年、五年以至十年的通脹水平預期偏高，聯儲局避免市場出現「自我實現」（Self-fulfilling），相信會大手加息以壓抑通脹。

關注議息聲明 如何壓通脹、穩經濟

3月份的議息聲明提及到，儲局官員普遍同意每月最多950億美元的速度縮表。對於今次的議息聲明，李若凡預料，焦點之一將落在聯儲局對於未來縮表規模的多少、速度的快慢，以及今年或以後的加息空間。她又指，6月份公布的點陣圖或進一步顯示了官員對長遠利率目標的看法。

另外，面對美國首季經濟增長不似預期，意外出現收縮，即使有可能只是單一季度的短暫倒退，但李若凡認為，在壓通脹及穩經濟之間，聯儲局的取態如何將成為市場關注焦點。