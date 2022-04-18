高盛：聯儲局任務艱鉅　未來兩年美國經濟衰退機率達35%

高盛最新研究報告指出，聯儲局將面臨一項艱鉅的任務，即在不導致美國經濟衰退的情況下，收緊貨幣政策使通脹降温。未來兩年美國經濟萎縮的可能性約為35%。

據《財聯社》報道，高盛首席經濟學家Jan Hatzius 4月17日在一份研究報告中寫道，聯儲局面臨的主要挑戰是縮小就業崗位和工人供應之間的差距，並通過收緊金融條件，在沒有大幅提高失業率的情況下減少職位空缺，從而使薪資增長放緩至與2%通脹目標一致的速度。

實現所謂的「軟着陸」可能很困難，因為從美國歷史上看，就業崗位和工人供應的差距大幅下降僅發生在經濟衰退時期。「從表面上看，這些歷史模式表明，美聯儲在令經濟實現軟着陸方面面臨一條艱難道路，」Hatzius 稱。

經濟衰退並非不可避免

不過，Hatzius 也表示，經濟衰退並非不可避免，因為新冠病毒大流行後勞動力供應和耐用品價格的正常化將有助於美聯儲。

他稱，G10集團中有更多國家實現軟着陸的例子。G10集團除美國外，成員國還包括比利時、加拿大、法國、德國、意大利、日本、荷蘭、瑞典、瑞士和英國。

Hatzius 稱，自二戰以來，美國14個緊縮周期中有11個在兩年內出現衰退，但其中只有8個周期可以部分歸因於美聯儲的緊縮政策，而「軟着陸」在最近更為常見。他預計未來12個月經濟衰退的幾率約為15%。

經濟學家最近發現，美國經濟衰退的可能性正變得越來越大，媒體4月第一周的一項調查顯示，27.5%的人預計美國經濟將出現萎縮，高於一個月前的20%。他們還預計，今年最後三個月的消費者價格指數平均為5.7%，高於此前預期的4.5%。

上周晚些時候，華爾街另一大行摩根大通的首席執行Jamie Dimon也表示，美聯儲在抗擊通脹的過程中意外將美國經濟推入衰退的風險正在上升。

投資者轉向防禦性板塊

隨着對經濟增長的擔憂加劇，美國投資者正轉向防禦性行業，認為這些行業能夠更好地度過動盪時期，並傾向於提供強勁的股息。

儘管大盤下跌，但醫療保健、公用事業、消費必需品和房地產板塊4月迄今均錄得上漲，延續了2022年以來跑贏標普500指數的趨勢。