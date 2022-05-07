希望讓女性發揮潛能？　須給予信任與肯定｜June Leung

自小生長於無兄弟家庭，慶幸縱使在重男輕女的年代，父母對我們姐妹如珠如寶，父親沒有把我嬌縱，事事與我有商有量。除了愛，我更感激爸爸病重時，對我委以照顧一門女人的重任。

以前香港人以生男孩為榮，今時今日以寵女為時尚。一句「前世情人」，把不重生男、重生女的表象演繹得淋漓盡致。香港社會對女性無疑是相當尊重的，尤其與其他東南亞國家相比；但這份尊重僅限於某些範疇、某種層次：不欺負女性可以，不佔她們便宜也應份，保護婦女也沒有問題；可是，要同等地位的重視嗎？嗯，有猶豫。

「女兒富養，男兒窮養」背後理念是：男性將來要有堅強不屈的意志，窮養的孩子更能承受挫折，否則長大後如何承擔大任？女孩子則要有品味見過世面，長大後不易被物質所迷惑，所以自少要培養她鑒別的眼光，不容易被騙。因此，身邊朋友都很樂意把女兒寵成千金，好等將來成為賢妻良母。

從來富貴多淑女，

自古紈絝少偉男。

我們不想女生成為偉人，但希望她們成為偉人的妻子或母親。

「寫程式的女孩」始創人瑞絲瑪·索佳妮( Reshma Saujani )在2016的TED演講中提出「授女以勇，不必求淑」的理念引起極大的迴響。當人人擔心社會缺錢的時候，她更擔心社會缺人才資源。試想想如果女性真的可以廣泛地更受重視，人才供應可以馬上翻倍。這的確如醍醐灌頂，讓我們得到啟發。今時今日幾多項目資金泛濫，唯欠人才。寵女泛濫的氣氛下，女生沒有被授以足夠的勇氣去面對挫敗與缺憾。女孩子被期望循規蹈矩、追求完美、不行差踏錯。早在1980年已有研究報告顯示， IQ愈高的女生遇上挫折愈容易放棄。男生則剛好相反，挫折令他們精神抖擻。不是女性天生能力比男性低，也不一定勇氣比男生少，而是我們誤以為呵護備至就算是對女性最大的尊重。

港交所規定今年7月1日起申請上市的企業，不能單一性別，現有的上市公司則須於2024年底前達標。現在本港2,500間上市公司有三分之一的董事會由全男班組成，而整體只有12%董事職位由女性出任。這個比例不但比西方國家落後，對比其他東南亞地方如馬來西亞、印度、新加坡甚至內地為低。

在香港，性別定型的觀念想當嚴重，幼稚園老師男女比例2:98；然而，大學教師男女比例則為6:4。這個現象不能怪任何一個人或一個群體，而是根深蒂固的意識形態。立法規管只是形式，家庭教育及社會氛圍才是重點。

先父只因為無子，所以自幼當我兒子一般育成。當年的社會氣氛下，仍然可以把我這個中人之姿、中等人才培育起來，由此可見，多给女孩、女生、女企業家支持，勝過給她們形式上的推門、讓座、買包、立法。

比起呵護，我們更需要的是信任與肯定。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。