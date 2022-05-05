渣打劉健恆料年中美國加息有機會放慢　本港無急切需要加息

美國聯儲局宣布加息0.5厘，加幅為過去22來最大。渣打大中華區高級經濟師劉健恆指出，美國的經濟及通脹走勢，預期會呈現先高後低的走勢，因此相信至今年年中，美聯儲的加息空間會逐步收窄，估計至7月份，美聯儲不一定會再加息半厘，加息速度有機會放慢，並形容聯儲局的行動相當有「靈活性」，可以短時間改變策略，會根據當時經濟數據以及投資市場憂慮，去控制利率。

問及本港最優勢利率，在今年底會否跟隨上調，劉健恆指出，現時最優惠利率與本港銀行同業拆息（Hibor），仍有相當明顯的息差距離，幅度達到5厘，認為要等待Hibor 明顯抽高，和最優惠利率的差距收窄至3至4厘水平，香港銀行才有需要加息。

考慮到目前銀行體系結餘充裕，高達3,300多億元，屬於歷史上的高水平，加上預計美聯儲的加息步伐，有機會在今年7月以後放慢，因此綜合來看，相信本港銀行無急切需要加息。

對於本港短期利率走向，劉健恆維持預期3個月本港銀行同業拆息會由現時約0.7厘，至年底上升至1.9厘。

未見有大幅走資壓力

渣打香港及大灣區金融市場主管曾繼志亦指出，當本港銀行體系結餘，回落至2000多億元水平，預期本港短息上升速度會進一步加快。

港匯方面今早港元兌一美元繼續逼近7.85水平，曾繼志表示，近日股市表現不佳，令港元需求降，港滙走弱，不過，從期貨和結餘數據顯示，港元現時尚未有大幅走資壓力。

渣打銀行亦宣佈，最優惠貸款利率維持不變，與其他本港銀行一致。