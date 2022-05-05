美國加息｜聯儲局加息0.5厘符市場預期　6月起縮表475億美元

美國聯儲局香港時間今日（5日）凌晨公布5月議息結果，一如市場預料加息0.5厘，至介乎0.75至1厘，為2018年12月以來第二次加息，亦是2000年5月以來首次加息兩碼。

局方亦宣布6月開始縮減資產負債表，規模至8月維持於每月最多475億美元，9月擴充至950億美元。



聯儲局聲明表示，為令通脹率下降至約2%和維持勞工市場強勁，局方決定將利率上調至介乎0.75至1厘，預期持續加息是適當做法。此外，局方將於6月1開始縮表，規模至8月為每月最多300億美元國債和175億美元按揭抵押證券，9月將增至每月最多600億美元國債和350億美元按揭抵押證券，力度在市場預期之內。

通脹可能因烏克蘭局勢和中國疫情惡化

經濟狀況方面，聯儲局指雖然整體經濟活動在今年首季回落，但住戶開支和企業固定投資仍然強健，職位數目近數個月增長強勁，失業率顯著下降。通脹率則繼續上升，反映新冠肺炎疫情造成的供求失衡、高能源價格和更廣泛的價格壓力。

另外，俄羅斯入侵烏克蘭為民眾和經濟構成困難，美國經濟變得高度不確定；入侵行動和相關事件為通脹提供額外上行壓力，很可能影響經濟活動。還有，中國實施與疫情相關的封城措施也可能惡化供應鏈問題。局方表明十分關注通脹風險。

鮑威爾記者會放鴿 道指曾急升600點

市場關注聯儲局未來議息會否一口氣加息三碼、即0.75厘，但鮑威爾表示未來數次會議暫時仍考慮加息0.5厘，並稱有證據顯示核心通脹率已見頂，暗示未必會大幅加強「收水」的力度，刺激股市急升。

至凌晨3時05分，道指報33,747點，升618點或1.87%；標指報4,247點，升72點或1.73%；納指報12,774點，升252點或1.68%。