港匯曾觸及7.85弱方兌換保證　暫未見金管局出手接錢

港元兌美元的弱勢未改，據《彭博》終端機顯示，部份港銀及歐洲銀行的港元買入價已低於弱方兌換保證7.85水平。最終收市報7.8495，微貶3點子。

按聯繫匯率機制，若港元兌美元觸及7.85弱方兌換保證水平，金管局便有機會承接市場上港元沽盤，並且釋出美元。由於港元沽盤獲金管局承接，本港銀行體系結餘便會減少。不過暫未見到金管局有出手干預。

港元轉弱，聯儲局在2次議息會議累計加息0.75厘，促使港美息差拉闊為原因之一。其中一個月本港銀行拆息（Hibor）與同期美元倫敦銀行拆息（Libor）之間相差，維持在0.66厘。在息差因素主導下，投資者更有意欲兌換成美元。

事實上不單止兌港元處於強勢，美元兌多種主要貨幣均升值，這從美匯指數曾在周五（6日）升穿104，為近20年以來首次，其走勢之強可見一斑。美匯指數收市報103.66，跌0.09%。

至於美元兌多種貨幣匯價方面，美元兌日圓收市報130.56，升0.28%，英鎊兌美元收市報1.2348，跌0.11%，澳元兌美元收市報0.7076，跌0.51%，美元兌加元收市報1.2875，升0.32%，兌瑞士法郎收市報0.989，升0.41%。惟歐元兌美元上揚，收市報1.0551，升0.09%。

港元兌英鎊亦上揚，報9.691，每百日圓報6.013。