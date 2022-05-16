LME行政總裁﹕鎳市場曾經歷大波動　反映有改革需要

撰文：張偉倫
出版：更新：

港交所（0388）旗下倫敦金屬交易所（LME）行政總裁張伯廉接受《彭博》訪問時指出，此前鎳市場經歷大波動，反映出確有需要改革。對於最近LME要求會員與客戶之間的私人交易提高透明度，以私人形式向LME匯報，再由該所整合成場外交易的匯總報告。

他指出「在他們之前沒有相關權力，便見到之前發生的事情」，因此目前的做法是其中一個最好，並且即時可以做的事情，可讓LME事前了解市況。

今次改革建議，為在俄烏戰爭爆發後出現大宗商品價格出現波動後，首項推出的監察市場的重大舉措。LME會給予2星期作討論。

在今年3月初鎳市場出現危機，當時大部份空倉在場外與銀行進行對盤，LME則無法掌握當時交易規模及潛在場系統性倉位。至上周相關空倉規模已較3月初時大減一半。

張伯廉又指出了解到鎳市場的危機帶來的損害，又指出知道LME的伙伴﹑用家及客戶，均會考慮會否繼續與他們進行生意往來。他指出﹕「期望我們採取的步驟及提交的路線圖，能夠為持份者帶來一些寬慰」，並指出對於有批評今次改革建議有「越界」，LME已準備去辯解，及認為今次改變是市場想見。今次改革不致於大改動，但是會員要接受，LME有責任因應業界更廣泛議題及期望，向前邁進一步。

期鎳淡倉被挾爆後　摩通據報要求各地團隊對客戶進行新盡職調查LME︰所有金屬交易設15%升跌幅限制　調查鎳市場混亂事件港交所旗下LME重開鎳期貨交易　惟開市價低於波幅範圍交易再叫停摩通等據報向內地鎳生產商青山控股延長授信時間歐洲鋼鐵協會希望倫交所保持鎳交易關閉　直到鎳價恢復穩定LME行政總裁：暫停及取消部分鎳交易決定屬正確
港交所
大宗商品
LME
你可能感興趣