LME行政總裁﹕鎳市場曾經歷大波動　反映有改革需要

港交所（0388）旗下倫敦金屬交易所（LME）行政總裁張伯廉接受《彭博》訪問時指出，此前鎳市場經歷大波動，反映出確有需要改革。對於最近LME要求會員與客戶之間的私人交易提高透明度，以私人形式向LME匯報，再由該所整合成場外交易的匯總報告。

他指出「在他們之前沒有相關權力，便見到之前發生的事情」，因此目前的做法是其中一個最好，並且即時可以做的事情，可讓LME事前了解市況。

今次改革建議，為在俄烏戰爭爆發後出現大宗商品價格出現波動後，首項推出的監察市場的重大舉措。LME會給予2星期作討論。

在今年3月初鎳市場出現危機，當時大部份空倉在場外與銀行進行對盤，LME則無法掌握當時交易規模及潛在場系統性倉位。至上周相關空倉規模已較3月初時大減一半。

張伯廉又指出了解到鎳市場的危機帶來的損害，又指出知道LME的伙伴﹑用家及客戶，均會考慮會否繼續與他們進行生意往來。他指出﹕「期望我們採取的步驟及提交的路線圖，能夠為持份者帶來一些寬慰」，並指出對於有批評今次改革建議有「越界」，LME已準備去辯解，及認為今次改變是市場想見。今次改革不致於大改動，但是會員要接受，LME有責任因應業界更廣泛議題及期望，向前邁進一步。