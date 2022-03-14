摩通等據報向內地鎳生產商青山控股延長授信時間

內地鎳生產商青山控股有傳挾淡倉，有傳摩根大通及渣打（2888）達成協議，以解補回淡倉等資金。

據《華爾街日報》引述知情人士指出，摩通等正與青山控股達成協議，以解決數十億美元未支付的空倉補倉按金，及向經紀支付的前置現金費用。

報道指出摩通為今次談判的牽頭行，並聚焦於延長給予青山控股的信貸額度，以便支付尚未支付的按金，並提出由青山在內地及印尼的鋼﹑鎳資產作抵押。

在討論延長予青山控股的額度之餘，據悉亦有提案要求青山將內地鋼資產，以及印尼鎳資產作為抵押品。雖然青山控股遇到麻煩，可是知情人士指出若延長予公司授信時間，以其龐大產能，及鎳價處於高水平，相信延長青山授信的時間屬有利可圖。

3個月期鎳合約價格挾高66%

在青山被挾淡倉之際，報道指出公司的經紀忙於購買鎳合約止蝕平倉，以防按金進一步增加，但是挾高作為指標性的合約3個月遠期合約66%。同時對沖基金及其他參與者亦積極追入，導致鎳價持續攀升。

據悉青山淡倉規模達到19萬噸鎳，若以上周一（7日）收市價計算，價值達到91億美元。後來倫敦金屬交易所（LME）提出停市，並於3月8日要求取消3月8日的交易，惹來投資者不滿。AQR Capital Managemet宏觀策略聯席主Jordan Brooks，若停市給予會員時間補按金做法合法，可是取消所有交易令人感到震撼。