期鎳淡倉被挾爆後 摩通據報要求各地團隊對客戶進行新盡職調查
撰文：張偉倫
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據《彭博》引述多名知情人士指出，上月倫敦期鎳出現挾淡倉事件後，摩根大通正在評估與個別大宗商品客戶的業務，有關舉動或會導致資金流出該行業。
據報道引述知情人士指出，摩通高級管理層已要求各地團隊對部份現有客戶展開新的盡職調查，當中包括金屬貿易商及煉油商，並且對個別融資部門進行風險評估。
知情人士指出在發生期鎳淡倉被挾事件前，以及市場波動加劇情況下，摩通已在監控及調整其大宗商品風險敝口，並指出當鎳價在上月初開始上升而來，已進行更深入地評估。該行於一份聲明中指出，按審慎風險管理一直根據年初以來重大市場事件以評估風險。有關做法會適用於所有市場，惟仍致力於處理大宗商品業務。
摩通為全球大宗商品交易的最大參與者之一，亦是上月初發生倫敦期鎳挾淡倉事件主要參與者之一。內地民企青山控股大批鎳期貨淡售被挾，倫敦金屬交易所（LME）在3月8日宣布暫停鎳期貨產品交易，經過停市一周後，鎳期貨市場仍相當波動。至於摩通為青山控股最大交易對手。
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