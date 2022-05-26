洗米華案｜據報檢察院完成周焯華案起訴書　涉指揮犯罪集團等罪

澳門太陽城集團創辦人周焯華，去年11月涉於非法賭博被澳門司警拘捕。據澳門傳媒指，澳門檢察院已完成周焯華案件的起訴書，並開始通知相關人士，案件共涉及 21人。

據葡文澳門電台報道，周焯華被控創立及指揮犯罪集團，其他涉案人士亦被控犯罪集團罪，另外，起訴書列出的罪名亦包括清洗黑錢和不法經營賭博。

周焯華於去年11月被捕，一直被羈押至今。周焯華為太陽城集團前主席，太陽城集團於澳門的貴賓廳已全部停運。

翻查資料，澳門政府於去年表示，一博彩中介一人有限公司周姓股東、董事涉嫌成立跨境賭博犯罪集團，非法組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博，參與跨境網絡賭博活動，涉案金額特別巨大，嚴重妨害了國家的社會管理秩序，因此周焯華及其他涉案人員帶回警局調查。

澳門政府重申，所有在澳從事博彩業的人員，都必須嚴格遵守國家和澳門有關的法律規定。對於涉嫌違反澳門法律規定的行為，也必將依法追究，絕不姑息。

另外，浙江省溫州市公安局亦於去年11月26日發布案情通報指出，以澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華為首的跨境賭博犯罪集團，涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，情節嚴重。近期，溫州市人民檢察院依法對疑犯周焯華批准逮捕。