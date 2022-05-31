高銀金融國際中心買賣協議已終止　高銀金融接獲買方通知稱不恰當

高銀金融（0530）指出於5月14日收到於5月13日（百慕達時間）舉行的押後聆訊中發布命令蓋章文本，經聽取呈請人律師及公司律師陳詞後，百慕達最高法院將呈請聆訊押後至今年當地時間8月26日。

公司又指出於同日法院聽取公司律師，以及呈請人律師就有關公司申請擱置委任共同臨時清盤人命令後，拒絕批准擱置執行並下命令，當中包括自香港時間5月13日起，委任David James Bennett、Mat Ng及Adam Hopkin為公司共同臨時清盤人，僅為本司進行重組。根據該命令，董事會有權繼續經營公司日常業務運作及就日常操作公司銀行戶口。共同臨時清盤人及董事會應尋求同意方案，就共同臨時清盤人及董事會於公司管理方面進行合作。

公司指出於百慕達時間5月26日，代表律師已就上訴許可代表公司發出單方面提出申請通知，申請其中包括就擱置執行作出的裁決進行上訴，及擱置執行該命令以待百慕達法院上訴作出的裁決。

此外公司亦提及有關出售高銀金融國際中心的最新情況。公司指出未能於4月29日完成出售交易，並於上述聆訊前，Smart Edge接管人通知公司，聲稱交易的買賣協議已經終止，買方支付的按金已沒收。

公司指出於5月16日，買方通知公司，其已於高等法院向Goal Eagle及成美（高銀附屬公司﹑買賣協議的賣方，已於2020年10月被委任接管人後，高銀失去對其控制權）發出傳訊令狀，其中包括聲明終止買賣協議屬不恰當，及要求發出具體執行買賣協議的命令。公司指出留意到若干傳媒對買方就買賣協議進行法律程序作出報道，公司亦接獲買方通知，其對涉嫌不當地終止買賣協議提出異議，且其仍與接管人進行磋商。因此交易會否完成取決於該等法律程序的結果或解決方案。