九龍灣高銀金融國際中心全幢　獲接管人委託標售　估值逾百億

曾由潘蘇通旗下高銀金融（0530）用作總部的九龍灣高銀金融國際中心，賣盤多時未成事，新近被接管人再推出放售，以價高者得形式招標，截標日期為今年7月21日。

第一太平戴維斯中華區行政政總裁李偉文表示，上述物業早前曾以逾140億港元售出，但因買方於4月未有完成交易，交易已告吹，故獲銀主及接管人委託招標出售物業。早前已向部分潛在買家及財團發出招標邀請，至今接獲數組客人查詢，以本地財團為主。

他強調，有意買家可「自己計數」，以價高者得形式出售，沒有定價，對早前傳出的售價或市值不作任何評論。

第一太平戴維斯表示，物業現狀為一幢共有28個地面以上樓層、3個地面以下地庫樓層的大樓，面積約92萬平方呎，包括約82萬平方呎寫字樓樓面，以及約10萬平方呎零售樓面，另提供279個車位，將以現狀並連現有租約出售。現時出租率約60%，平均呎租約27元，個別最高33元。

高銀金融國際中心位於啟祥道17號。（資料圖片）

市場料全幢估值逾百億

翻查資料，近兩年高銀金融陷入財困，高銀金融國際中心亦一直處於「被放售」的狀態。在2020年9月先是被接管人委託標售，當時估值高逾120億元。同年10月，高銀金融卻公布以143億元向商人FONG Tim出售物業，兩個月後再傳出物業以逾140億元易手。

不過，物業最終未有如期成交，且再次遭到接管，新近已委託代理人進行招標，據了解，全幢物業市值逾100億元。值得留意，高銀金融在2021年5月份遭德意志信託（香港）向百慕達最高法院提出清盤呈請。

高銀金融國際中心位於啟祥道17號，由高銀金融合組財團於2011年以約34.32億元投得，於2016年落成，樓高28層，標準樓層面積約3.5萬平方呎。

高銀金融國際中心於2016年竣工，樓高28層。（網頁圖片）