鄭若驊夫潘樂陶旗下安樂工程被指涉合謀定價　公司﹕正尋法律意見

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶為大股東及擔任主席的安樂工程（1977）發出公告，指出有關競爭事務委員會就該合同對安樂機電設備的若干行為進行調查。公告所使用但未另作定義的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於2022年6月16日，公司注意到競爭事務委員會向競爭事務審裁處提交一份申請，以尋求申請中所述的濟助（「訴訟」）。公司和安樂機電設備正就該訴訟尋求法律意見。公司將於適當時候就有關事宜另作公告。

競爭事務委員會表示，今日（16日）在競爭事務審裁處向兩間業務實體及三名人士展開法律程序，包括安樂機電設備工程有限公司及安樂工程集團有限公司，以及信興機電工程有限公司及信興集團有限公司。

案情指出安樂及信興兩間互為競爭對手的空調工程供應商，在2015年1月14日至2019年12月4日期間，在香港提供空調工程時合謀定價、瓜分市場或圍標。競委會又指，已經知悉尚有其他涉及空調工程的潛在反競爭行爲，短期内可能會展開進一步法律程序。

潘樂陶在安樂工程股東周年大會後回應事件指，涉案的員工會繼續留任，並稱不評論競委會說法，而其公司與信興沒有關係，強調「真金不怕洪爐火」。