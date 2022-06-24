新世界獲SBTi批准其1.5°C科學基礎減量目標

新世界發展（0017）今日宣布，成為亞洲第三家獲科學基礎減量目標倡議組織（Science Based Target initiative,SBTi ）批核其1.5°C科學基礎減量短期目標，並承諾會根據SBTi淨零排放標準（Net-Zero Standard）制定長期減排目標的房地產公司，致力於2050 年前實現符合科學基礎的淨零排放。

這個里程碑除了延續新世界發展於「企業雄心助力1.5°C限溫目標行動」（Business Ambition for 1.5°C）及聯合國氣候變化框架公約（UNFCCC）下的「奔向零碳」（Race to Zero）承諾外，也標誌著公司已按照《巴黎氣候協定》目標制定明確的減排路徑，以協助緩解氣候變化所帶來的嚴重影響，並增強企業韌性以應對未來挑戰。

有關的科學基礎減量目標涵蓋集團於內地及香港的主要物業和建築活動。集團會以 2019 財政年度為基準年，致力在2030財政年度或之前，將範疇一和範疇二的絕對溫室氣體排放量減少 46.2%，以及於同一時間範圍內，將範疇三的資本商品每平方米建築面積的溫室氣體排放量減少 22%，至於下游出租資產每平方米總樓面面積的溫室氣體排放量則減少 29.8%。