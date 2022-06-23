新世界借流浮山地建千伙過渡房屋　規劃署不反對

新世界（0017）早前借出元朗流浮山一幅住宅地皮，予東華三院興建臨時過渡性房屋，提供1,233伙。該宗申請將於明日（23日）由城規會審理，規劃署對申請表示不反對，預計可獲城規會「開綠燈」通過。

規劃署認為，上述項目屬臨時性質、建築物高度較低，其設施及休憩空間與周邊地區及鄉村環境相符，而且也不會對周邊環境構成不良影響。

上述地盤地盤鄰低密度私人屋苑深灣畔及流浮山坑口村，前臨又名深圳灣的后海灣。地皮佔地約204,315平方呎，當中政府土地佔34,058平方呎。項目擬以地積比率約1.54倍發展，落成後總樓面積約313,486平方呎。

可容納2832人 預計2024年竣工

當中住宅部分佔307,307平方呎，涉及3幢不多於5層高的住宅物業，提供1,233伙，即平均每伙約250平方呎。非住宅部分則有兩幢2層高建築物，提供6,179平方呎。項目可以容納2,832人，預計在2024年竣工入伙，初步計劃營運五年。

流浮山住宅地皮由新世界借出，擬建1,233伙臨時過渡性房屋。（城規會資料）

觀塘道兩幢工廈重建商廈 規劃署不反對

此外，早前有財團就觀塘道334至338號遠東工業大廈及觀塘自由倉大廈，向城規會申請放寬建築物高限及增加兩成地積比率，重建為一幢27層高商廈（另設5層地庫），總樓面約24.98萬平方呎。規劃署對該宗工廈重建表示不反對，明天將交由城規會審議。