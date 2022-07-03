盤點停牌地雷陣　上市公司避之則吉　唯獨呢間執意踩｜刁佬

今年上市公司的業績公告特別多事故，上市公司停牌亦比過往多，主要是業績未能如時交功課。其實停牌的原因很多，主要可分為以下幾大類：比如公司要舉行重大企業活動（配股、供股、全面收購等）、涉及股價敏感消息（比如重大收購或資產出售等）、未能符合上市規則、無法公佈業績、澄清市場傳聞或涉及大型訴訟等。

重大企業活動，股價敏感消息及澄清市場傳聞這幾項原因的停牌，時間一般不會很長，停牌主要是杜絕內幕人士偷步交易，及給予時間讓上市公司向交易所及證監會審批公告，亦可給市場消化消息。

至於不符合上市規則、無法公佈業績、涉及大型訴訟等，停牌的時間可能很漫長，因為不符合上市規則需待有關部門審核事件，清楚了解事件後，獲得聯交所滿意的解決方案才給予放行，有時還可能因案情嚴重或複雜，交易所更會按情況施加額外的復牌條件。比如因無法公佈業績而停牌的公司，多數都五癆七傷，盤數充滿不能公開的秘密，可能需花一筆錢及時間調查，重新組織好內部監控，才可成功復牌。至於大型訴訟，到底何時完結，真的難以估計，對上市公司亦是長期包袱。

上市公司害怕停牌，尤其係大股東已抵押股票借錢，一停牌隨時比債主 call loan，發了債的上市公司亦可能因停牌而違約。不過凡事總有例外，刁佬曾經擔任一隻夜場股的財務顧問，夜場的光輝歲月已經係當年今日之事，所以此股有點年紀。當時這家公司的大股東正想做世界時發現，有大量股份被外資證券行從大股東的孖展戶口中無聲無息借去予對冲基金，並在市場上下其手大舉沽出，老闆叫齊各方友好頂力支持仍未能消化沽壓，再沽落去公司股價隨時一切隨風，無可奈何之下把心一橫叫刁佬無論如何都要短暫停牌兩天，希望能在兩天內籌到足夠的錢，像漢能般反擊挾爆沽空機構的空倉，可惜出盡辦法停牌兩日，最後老闆都未能籌集足夠資金，一開市公司股價已無左三份一。

現在停牌復牌的準則較當年嚴格，不能隨便話停就停，想復就復，必須給予充足的解釋為何需停牌，亦須要盡快復牌，因為停牌必須對公眾股東公平，以確保停牌沒有妨礙市場正常運作。另外，現在疫情肆虐，大家都生意不好，很多上市公司的營運已不夠數，萬一停牌被發現有暗病，問題一觸即發，變成長期停牌，那麼需花在復牌功夫就更多，而且不少上市公司更一停不起。

刁佬一直都覺得交易所執行這項監管十分合理，冇理由輸打贏要。不過自從見到由香港聯交所擁有的倫敦金屬交易所，在2022年3月因鎳價出現「系統錯誤」之下暫停交易，甚至取消部分已成交的交易，先至明白天外有天人上有人，在米字國竟准州官放火，在大本營不讓炒鬼燒烤。刁佬馬上明白弱者無外交，誰大誰惡誰正確仍是舉世皆通。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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