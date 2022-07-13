內房｜多地爆爛尾樓業主「停貸斷供」　官媒：不利金融系統穩定

內地近日多個城市樓盤爛尾導致的業主「停貸斷供」現象，據《鳳凰網風財訊》統計，7月以來，已有全國六省超過12座城市、約19個樓盤的業主發起「強制停貸告知書」，以此抗議由項目爛尾導致業主無法收樓的情況。

房企資金鏈斷裂 多地現爛尾樓

內地官媒《證券時報》發表「謹防爛尾樓盤停供風險擴散」文章，指近期有爛尾樓盤業主集體決定停止還貸，引得不少爛尾樓盤業主效仿，認為若果這股風潮蔓延開來，有可能對樓市造成負面衝擊，對樓盤銷售更為不利，也不利於金融系統穩定。

文章指，項目方挪用資金是房企慣用手段，在投地、建房、回款、還債循環中，回款是關鍵，讓整個循環持續轉動下去，但因為高槓桿，在房地產壓縮槓桿的大背景下，沒有新錢進來，房企資金鏈斷裂，導致多地出現爛尾樓。

《證券時報》：讓爛尾樓活起來

文章認為，業主主動要求強制停供，也是走投無路，其本心還是希望問題得到解決，能夠早日成為真正的業主。如果問題得不到解決，受傷害的不僅是業主，他們可能面臨徵信污點，還有整個樓市，樓市在危機持續下，買房者會更加謹慎，還有金融機構，金融機構儘管有房產做抵押，但是沒有交付的房產，只能成為壞賬，當壞賬增加，還可能造成系統性金融風險。

文章重申，「讓爛尾樓活起來，早日交付才有利於千家萬戶的穩定」，認為各地政府應該研究如何盤活爛尾樓，「把死棋下活，追討轉移走的資金，或者引入有實力的房企，將保交付放在優先位置。」