全國多地爆樓盤停貸　超5萬戶業主絕望吶喊：爛尾後的魔幻生活

內地多個城市樓盤爛尾導致的業主「停貸斷供」現象，日積月累下終於在今年中旬集中性爆發。據《鳳凰網風財訊》統計，7月以來，已有全國六省超過12座城市、約19個樓盤的業主發起「強制停貸告知書」，以此抗議由項目爛尾導致業主無法收樓的情況。

報道指，這僅僅是以公開書面形式發起了強制停貸號召的一批業主，根據「告知書」初步統計維權業主戶數或超過50000戶。



根據報道，引發「業主強制停貸」的糾紛樓盤涉及河南鄭州、商丘、南陽、漯河、周口、新鄉，江西南昌、景德鎮，湖北武漢；湖南長沙，山西太原，江蘇宿遷等地；未以告知書方式維權，但仍處於爛尾、無法收樓卻持續承擔樓貸月供的業主，規模則更驚人。

這些樓盤的業主，有的具碩博士學歷、有的是幾代人守着一座城的本地人、有的是愛上一座城留下一個印記的投資人，但面對樓盤爛尾的風險，他們都只有一個期望——盡快收樓。而因為這個原因聚集起來的這群人，在或長或短的「後爛尾階段」，過上了各自不同的「魔幻生活」。

近期爛尾盤業主強制停貸告知書部分截圖。（鳳凰網）

時刻一：還貸20多個月，合同還沒辦、樓沒成形

武漢恆大時代新城二期的業主劉先生在2020年10月10日繳納首付單方簽署購樓合同，並隨後辦理購樓商業貸款，於11月10日開始逐月劃扣。後其多次詢問開發商購樓合同辦理進度，均以各種理由推脫，所用時間已遠超常規商品樓買賣交易程序。

武漢恆大時代新城項目一期的業主趙先生，則在2019年9月買的樓，原計劃2021年中旬交樓，但是有的樓棟還沒有封頂，毛坯工程還沒有完工，裝修工程、綠化工程、水電工程、下水道工程等還沒有開始，施工進度嚴重滯後。

業主多方溝通無果，最終決定在7月7日發布「強制停貸告知書」，要求項目應於在2022年8月1日前全面復工，否則業主停止償還各項違規發放銀行貸款的本金及及利息，直至交樓辦妥產權證之日。

時刻二：有家無歸，三代人積蓄一去無回，孩子小學未動工

「康橋那雲溪2018年買的按合同在2021年10月要交樓、2019年買的在2022年5月30日交樓，但到目前交付時間未定。現在弄得我們無家可歸，孩子今年還等着上小學，承諾的小區建設的小學也還未動工。」業主青先生稱，康橋那雲溪修建無期限推遲，多次與康橋交涉復工復產，才知道康橋把資金挪作它用，拖欠農民工工資，致使無法開工建設。

武漢一樓盤停貸告知書。（鳳凰網）

業主稱，現在一大批業主無樓可住，只能租樓，還要還樓貸，孩子上學也成大問題。他們不追究開發商破產、違規——只要復工就好，因為這樓已經把一些家庭「拖垮了」。

對於業主的訴求，鄭州教育園區管委會（龍湖鎮）曾在2022年2月回應表示，康橋那雲溪預計月底陸續全面復工，管委會將持續關注、督促此樓盤進展，確保早日交樓。

時刻三：「高學歷樓盤」 業主搞不懂監管資金去哪了

綠地星河繪業主張先生感嘆，「我搞不明白，地是東湖高新賣的，開發商是東湖高新招的，首付單價都是開發商定的，貸款利率是銀行定的，這一切規則可以說都是政府、開發商、銀行定的，現在停工了，他們都說沒有辦法，難道業主就有辦法？」

綠地星河繪業主中有超過1100名本科生、350多名碩博生，大部分是在2020年買下的商品樓，但至今項目仍處於停工狀態。

業主表示，只有六個月就要交樓了，「現在主體才做60%不到，綠化、地下全都沒做。重點是監管資金違規提取已遠超75%，監管帳戶的錢都去哪裏了，為甚麼反復停工？」他們目前就處在等答案、等交代、等收樓的階段，沒有辦法。

山西泰禾金尊府實景圖。（鳳凰網）

時刻四：每月還貸高壓 停貸後「心裏每天堵的慌」

「我每月要還7000多元（人民幣）的月供，心裏每天堵得慌，極大的影響了我的生活，像我家這樣買了泰禾金尊府的家庭都背負着很大的還貸壓力」，山西太原市泰禾金尊府業主劉先生稱，當時因為項目「五證齊全」，有政府部門頒發的預售許可證，開發商明確宣傳可以上山大（學校），才放心購買並將樓款交予泰禾。

現在業主們都獲悉，開發商已經把項目監管帳戶裏面的錢轉走，開發商與項目總包方也存在分歧，導致項目不能交付，項目至今按合同標準交付遙遙無期。因而在2022年7月發起「強制停貸」的決定。

對此事，太原市委社情民意辦公室在2021年三次答覆業主表示，由於泰禾金尊府項目資金鏈斷裂導致停工。晉源區就泰禾金尊府項目事宜與泰禾開發商進行了會談，要求盡快籌集建設資金，制定切實可行的建設方案。同時，協調各按揭銀行，按照本息不變的情況下停貸6個月。

時刻五：追不回的退款——「流程都走完了，退款遙遙無期」

鄭先生是大連戶口，一直在大連生活。2021年5月去湖南長沙出差，看了長沙天心區新力鉑園項目，當時在不知道需要有購樓資格證的情況下在天心區新力鉑園項目交了定金和首付總計45.6萬元人民幣。

後期知道自己沒有資格購買長沙樓，他便跟開發商申請退款，開發商同意退款、並且走完了退款流程，但是新力集團由於資金問題導致項目停工停售，最終這筆錢一直沒有退還。

長沙一樓盤停貸告知書。（鳳凰網）

「去年至今年大連經歷數次疫情，導致我創業失敗賠盡積蓄，現在生活壓力很大，新力的退款遙遙無期。」鄭先生正尋求當地政府幫忙溝通開發商退款。

而據業主反應，由於新力資金鏈斷裂，公司職能癱瘓，並且挪用了項目的建設資金，導致項目無法按合同交樓，也無法開展後續建設工作，現在樓外牆、室內裝修、園林綠化全部處於未完工狀態。最終業主決定「停貸」。

爛尾樓業主該怎麼辦？

北京金訴律師事務所主任王玉臣認為，對於不少爛尾樓而言，銀行違規放貸是其中一個很重要的間接原因。然而，司法實踐中，很少有法院會直接判在這種情況可以直接實現停貸。即使有，也是很少一部分。

其次，如果未經法院判決停貸或者沒有達成停貸協議，貿然停貸購樓人往往就成了違約方，徵信就會受到影響，還可能被訴到法院，甚至還可能被法院強制執行。

其表示，這看起來似乎很不公平，但是從按揭合同的約定來看，肯定不會約定這種情況可以停貸。而按揭合同又是誰提供的呢？所以特別建議，在銀行的按揭合同中增加一個關於銀行違規放貸的違約責任。

最後，根據以往類似案件的經驗，如果購樓人要實現停貸一般有兩類法律手段：第一類是民事訴訟，如果符合特定的條件，可以直接到法院起訴。但是這種情況不多，更多是後面的這一類。第二類是視情況綜合運用信息公開、違法查處、談判，甚至行政訴訟等多種法律手段來推動停貸協議的達成。