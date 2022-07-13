內房爛尾爆雷｜網紅情侶眼裏沒了光　樓市終局「興亡百姓苦」？

「那陣時不知道／置身的日子都發亮／眼光裡藏著的囂張／往後已不再同樣」

這句My Little Airport的歌詞不少人都聽過，伴隨著成長和歷練，大概或多或少都有感悟。人生的灰暗時刻，總是會讓我們變了許多。

據內媒《鳳凰網風財訊》報道，內地多個城市樓盤爛尾導致的業主「停貸斷供」現象，日積月累下終於在今年中旬集中性爆發，7月以來，已有全國六省超過12座城市、約19個樓盤的業主發起「強制停貸告知書」，以此抗議由項目爛尾導致業主無法收樓的情況。

在內地社交網絡上，不少網民討論當前爛尾樓引發的風波。問答網站「知乎」網民指出，一對在抖音上的草根網紅情侶，亦是這次風波的受害者——他們本來在抖音影片中盡顯對未來的憧憬，「半年以前這個女孩的眼睛還是那麼的明亮」，但如今，「女孩眼裏沒有了光」。



刷一遍這個博主的影片，你會看到高位接盤樓市泡沫的人，眼睛裏的光如何從充滿希望到一點一點熄滅。

知乎用戶「偏偏」寫道，自己半年前開始關注這對情侶，雙方2013年相識於大學，8年戀愛長跑，2015至2020年異地。兩人雙向奔赴，分享各種最真實的生活細節，從他們影片中的煙火氣，你能感受到樸素的中國式青年是如何努力生活。

他們去年11月份在鄭州買樓，貸款102萬，6.27%的利率，月供6300元（人民幣．下同），30年。

買樓後不到半個月，女生公司全員降薪，基本月薪降到只有2000多，哭過一場，覺得自己不能給男友分擔更多樓貸。回家在菜市場想買塊肉，無奈最後只買了塊豆腐。

這對情侶買了期樓，上傳影片寫下男方的甜言蜜語和心願：「房產證只寫你的名字」、「未來可期」。（知乎@偏偏）

買樓後，他們一面要供樓，一面還要繼續租樓。但這些挫折沒有擊倒樂觀向上的他們，他們在接下來的幾個月，成功懷孕、領證、結婚，兩個人依舊在共同努力地熱愛生活，還考慮要不要去擺地攤補貼樓貸。

平常一有空就去工地看自己的樓蓋到了幾層。

直到第一個壞消息傳出，鄭州樓貸利率從6.27%，降到五年內大學生可以4.7%。他們第一次不淡定了，女生眼睛裏充滿了委屈。單是樓貸利率的影片，就發了好幾條「為甚麼給後來人那麼低的利率，怎麼就不能把我們的利率也調低呢」。他們其實還不懂，他們以為每個月少還1000利息，但相比之下每月其實少了1500的利息，畢竟利息少了，本金提前多還，這樣利息少還的就更多了，30年可以少還大約36萬的利息。

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可這仍然沒有擊垮他們對生活的熱愛，他們領了證、辦了婚禮。分享他們感受新生命胎動的喜悅。直到他們看到第二條壞消息——融創爆雷，女生眼裏平常一直發光的眼睛，再一次黯淡了下來。

但之後他們依然相信融創可以挺得下去，光是去工地看樓，就每個月都要去看一次，並且說距離交樓27個月，還要再來27次。終於最後一次去工地看樓10天後，他們的工地也停工了。

女生的眼睛明顯哭過，留言區裏說「我看到了女孩眼裏沒有了光，還有了黑眼圈」。而半年以前這個女孩的眼睛還是那麼的明亮，在她以前的眼睛裏，永遠可以看到向前向上的希望：

文章的作者「偏偏」指出，距離這對夫婦剛剛買樓時，才不過8個月。而這個樓的故事，估計也遠未到終點，後續可能是數年的維權，甚至他們的孩子出生後到懂事了可能都還住不進這剛買的樓。

「偏偏」表示，這對夫婦如此努力樂觀生活，又是抖音網紅，並且兩人互相理解、信任、支援，未來或許能很快脫離這個泥潭。但還有更多比他們性格差、關係差、經濟差、認知差的家庭，真的不知道接下來的生活會變得如何。

他認為，鄭州鋪天蓋地的爛尾樓，脫離了正常經濟規律的增長曲線，「任何東西被炒作後都是一地雞毛」，就好像A股30年的漲跌，最終都會回到價值均線上。泡沫破碎的過程，「要麼承受迅速的波動，如08年、15年股災，要麼承受漫長時間的陰跌鈍刀子割肉，如2010至2014年」。

任何的投資都不可能只賺不賠，漲上去的大概率會跌下來——雖然這句話對於在宏觀熊市中失利的普通人來說太過殘忍。（知乎＠偏偏）

樓市無論軟硬著陸 都將有人承擔

文章大膽預測，樓市泡沫的消化結局，也就是所謂的軟着陸，或許會帶來一種新型「消化泡沫」的方式。西方和日本樓市去泡沫，都是樓價快速膝斬以讓全樓市市值驟降的方式消化泡沫。這樣最終爛尾率反而相對最低，硬着陸後所有人收入降，成本降，一部分人直接短期承擔最大的泡沫。

「而（中國）現在的『軟着陸』，以時間來換下跌空間，樓貸成為消費黑洞，而後來者也會持續觀望，房地產流動性降至冰點。這種看起來把泡沫凍住然後等經濟跟上來的形式，實際上只會帶來超高爛尾率。」

文章分析，只要是站在高點接盤的，無論軟着陸還是硬着陸，都不存在不被收割的可能性，軟着陸下，除了在金錢上被收割，還會被浪費掉大量的精力、青春、時間。「慨嘆有人負重前行，就必然有人享受到了歲月美好，興亡百姓苦。」