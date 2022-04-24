全球步入「末路狂奔」　本周科技巨頭季績再成美股焦點｜ 伽羅華

四月，全球不約而同都在「末路狂奔」，就像疫情不太嚴重，內地來個全國大範圍封城，當俄羅斯軍隊連一個亞速鋼鐵廠都拿不下，市場對總統普京可能動用核武攬炒倍感擔憂，這些都不能以常理測度。至於低處未算低的美股，在「黑色星期五」遭到血洗後，股民擔心未來美股真如末路狂奔，孰牛孰熊前景難料。

技術上，美國三大指數跌穿所有均線，但持續的跌勢已令人麻目，道指周五崩跌981點，收報33811.4點，是自2020年10月28日以來最慘淡的單日表現，標指收報4271點，跌2.8%，科技股為主的納指則跌2.6%，跌穿萬三點關，收報12839點，美股恐慌指數的VIX由22.68彈升至28.21，重回避險模式。

原預期美股要到5月初才轉弱，但在聯儲局鷹派言論主導下，市場早已偷步反映美國未來兩年加息的不利影響，道指迄今連跌四周，全周跌1.9%，標指與納指則連跌三周，按周分別跌2.8%及3.8%，目前距離下月議息會議仍有大半個月，究竟標指能否在4,200點關挺得住，納指又能否在12,550點水平有強大支持，便要望天打卦了。

根據EPFR資金流數據顯示，截至4月20日的一周，即今年表現最差勁的一周，全球股票基金流出175億美元，美股基金淨流出高達190億美元，為去年12月以來的最大，其中美國大盤股淨流出196億美元。由於大盤股較集中在納指，其次是標指，納指在三大指數中走勢也是最弱，令此前基金趁低吸納大盤股的氣勢消失殆盡，連善於捕捉戰機的對沖基金大鱷Bill Ackman亦在投資Netflix中伏被迫損手離場。

投資Netflix一役令Bill Ackman基金在短短三個月慘蝕4.3億美元。（AP）

大鱷低撈Netflix 三個月慘蝕四成

今年1月底他斥資11億美元低撈Netflix，但上周公司披露首季度流失20萬訂戶，是過去十年來首次，雖然公司給出多個訂戶流失的解釋，例如競爭激烈、通脹及訂戶私下分享密碼等，但這些情況都不是上季才出現，唯獨是俄烏戰事可能是致命原因，試想大家關心戰情，很難再有心情煲劇，此役令Bill Ackman基金在短短三個月慘蝕4.3億美元，相當於總投資的四成，水瓜打狗不見大截，亦令市場擔心本周一眾科技巨頭FAAMG的季績登場會否再爆詭雷！

在Meta、蘋果公司、亞馬遜、微軟和Alphabet（Google母企）中，仍然是以蘋果公司季績最值得期待，其M1系列晶片能否帶動Ｍac電腦產品的銷售，並抵銷iPhone銷情的疲軟，微軟和Alphabet的可能要看雲業務表現，Meta及亞馬遜讓投資者失望的機會較大。

由於納指走勢最差，投資者都期望FAAMG的季績表現優於預期，好的自然希望更好，差的不致太差，否則連帶標指及道指都被拖下水。當Tesla上周公布一份亮麗的季度成績單，股價總算是守住1,000美元關，周五Tesla收報1,005.05美元，但上海防疫封控影響產量，成為公司的隱憂，除非上海疫解封後供應鏈儘快恢復，否則未來一周表現仍然波動，可能會影響納指走勢。

除股市外，加息陰霾亦困擾債市表現，股債遭雙殺的慘況較今年初更甚。當聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，該局可能在5月初的議息會議上加息0.5厘，並揚言今後絕對需要（absolutely essential）進行類似的加息以降低通脹，鮑威爾的鷹派言論在周五的債市再踩上一腳。

避險貨幣的日圓同樣因息差倒掛遭到拋售。﹙資料圖片﹚

利率倒掛 人幣日圓匯價受壓

5年期美債收益率一度升穿3%心理關口，超前達標美銀明年底對美息的3厘預測，10年期美債收益率亦維持2.9%以上，是2018年12月以來最高，亦是過去十多年收益率首度超越人民幣同年期債券，中美債息倒掛觸發人民幣新一輪貶值的預期。周五在岸人民幣報6.4153元兌1美元，創逾半年新低，避險貨幣的日圓同樣因息差倒掛遭到拋售，上周曾穿129兌1美元的逾20年低位，富國料日圓很快見135水平。

若將美國基本利率0.25至0.5厘區間與美債收益率比較，即使短至1年期的美債收益率亦升逾2%，所以無論股市或債市，都反映市場對加息預期之擔心，避險情緒甚至從股債市場外溢至油金匯等市場，周五紐約期油跌2%至每桶101.75美元，金價亦偏軟至每安士1,932.5美元，跌0.8%。

美銀一直是看淡美股最堅定的華爾街大行之一，該行策略師Hartnett警告美國經濟可能走向衰退，隨着通脹衝擊正在惡化，息口衝擊只是一個開始，上周2年期和10年期美債收益率所出現的倒掛現象，已充份反映美國經濟衰退的風險。

摩根大通的研究團隊直指業界對今年首季度標普500的一致收益率「過於悲觀」。﹙資料圖片﹚

摩通指標指企業首季表現或有驚喜

以往股市前景未明，華爾街大行都各有好淡陣營，很少出現一面倒的情況，不過主流看法未必每次都是贏家。摩根大通的研究團隊今回應該屬於敲冷的一方，該行直指業界對今年首季度標普500的一致收益率「過於悲觀」，指數中的公司應能實現4%至5%收益率。對於2022年，該行將其標普500指數每股盈利預測從235美元下調至230美元，這意味著每股盈利按年增長10%。

摩通策略師表示，儘管「宏觀和地緣政治逆風、利率上升、持續的供應衝擊、美元走強和負面的財政刺激措施」，但企業的基本面仍保持彈性。這反映在分析師的每股收益預測中，儘管利率上升和俄烏戰爭帶來了風險，但未來幾個季度的收益預測已經有所回升。

若按彭博資訊的數據，標普500指數中公布首季度業績的89家公司中，有78%公司的盈利表現優於預期，屬於好的開局，能否延續好的勢頭，就要留待本周一眾科技巨頭的季績揭盅。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。