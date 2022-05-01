四月納指表現海嘯以來最差　科技股寒冬何時結束｜伽羅華

美股連續兩周上演「黑色星期五」，美國首季經濟增長意外地倒退1.4%，加上聯儲局鷹派氣場、內地防疫封禁和烏俄戰爭對供應鏈干擾，美股遭恐慌性拋售，美匯指數高見103.67，突破2020年3月疫情初發時高位，避險情緒已攀升至史無前例的水平，恐慌指數VIX彈升至33.4。5月美股市況還會更糟糕？

美股三大指數再跌破重要支持，受亞馬遜、英特爾及Meta（前身為FB）業績略遜預期的影響，科技股成殺戮戰場，納指繼續跑輸大市，上周五（29日）崩跌4.2%，跌穿12550點支持，收報12334點，全周跌3.9%。標指暴跌3.6%，跌穿4200點支持，收報4131點，全周跌3.3%。納指及標指均創今年低位，道指則大跌939點或2.77%，收報32977點，全周跌2.5%。

全月計，納指大跌13.3%，是自2008年金融海嘯以來最差的月度表現，標指跌8.8%，也是2020年3月疫情爆發以來最差，道指跌4.9%，整個4月彌漫著愁雲慘霧，對科技股更是凜冽寒冬，全月計科技股共蒸發數萬億美元市值。

曾經是投資者寵兒的科技股，現在卻被棄之如屐，但這已不算甚麼稀奇事。當世界最第二大的軍事強國俄羅斯身陷戰事的泥沼，逐步被去軍事化，而第二大經濟體中國則努力去經濟化，作出大範圍封城的創舉，今年能否達到5.5%左右的經濟增長目標已成大疑問，中俄同樣出現「末路狂奔」，這才算是真正的奇景。

Tesla行政總裁馬斯克，因收購社交媒體Twitter而大出風頭。（資料圖片）

老馬買推特成風頭躉 戲稱買可口可樂

蘋果公司截至3月26日止第二季度營收為973億美元，按年升8.6％，優於市場預期；全球手機銷售達506億美元，年增5.5％；服務銷售部份升17％，至198億美元，純利250億美元。蘋果公司季績表現亮麗，但公司績後交出悲觀預測，擔心上海防疫封禁令供應鏈問題惡化，將使第三季銷售額損失40億美元至80億美元，影響將遠大於上季，股價收跌至157.65美元，大跌3.7%，公司月初曾高收178.44美元，累跌11.7%。市值降至2.56萬億美元，也是壓垮納指的主力股。

電動車龍頭Tesla聯席創始人馬斯克因收購Twitter（推特）大出風頭，但由此掀起的保守及自由派的政論之爭，卻讓他處於風口浪尖上，難得他還有心情發推文戲說要收購可口可樂，將可卡因（Cocaine）成份重新加回汽水中。值得一提的是最早出廠的可口可樂成份真的有少量可卡因。

為了取得足夠現金收購推特，馬斯克過去一周出售總值超過85億美元的Tesla股份，該批股份售價介乎870至1,000美元。收購尚待美國及歐洲監管機構批准，馬斯克隨後發推稱暫時沒有進一步減持Tesla的計劃，Tesla周五股價跌0.8%至870.76美元，似乎沽壓稍止，晶片龍頭股Nvidia收報185.47美元，大跌6.2%，兩大成長龍頭股弱勢持續，其中晶片股表現更差，費城半導體指數暴跌4.47%，台積電跌至92.93美元（相當於台股報價547.4新台幣），市值上周一度摔出全球十大市值之外，令納指更加無運行。

8成已發布季績的標普成份股上市公司，表現超出預期。（資料圖片）

八成標指股優預期 本周聚焦議息會

FactSet數據顯示，近半數標普成分股已發布財報，其中約八成企業財報表現超出預期，本周市場焦點有FOMC會議（3至4日）、4月份非農就業報告，以及輝瑞Pfizer、Starbuck、UBER等一系列財報。其中，議息結果將為貨幣政策走向提供啟示，也是影響5月美股市況的重要因素。

美國今年首季經濟增長不升反跌1.4%，原先預期增長逾1%，令市場大出意外，主要受美國出口下挫所累，反映消費及投資的內需仍有增長動力，所以首季增長放緩不足以改變5月及6月聯儲局加息半厘的決定。

根據美國商務部4月27日的報告，3月份的商品貿易赤字上升17.8%，達到1,253億美元的歷史高位，壞消息是美國及其盟國針對俄羅斯的入侵烏克蘭實施大規模制裁，導致俄烏的農產品及商品資源出口受阻，亦因此拖累美國出口，但好消息的美國港口之前堵塞情況有所紓緩，美國進口量大增反映貨品積壓情況獲得改善。根據中金公司統計美國首季外貿數據，季內出口跌5.9%，進口升17.7%，淨出口拖累GDP增長達3.2個百分點。

美國經濟去年第四季按年升5.5%，增速超過同季中國經濟的4%，這一政績讓美國總統拜登自吹自捧，說是20年來美國經濟增速首次超過中國，希望為今年底中期選舉先行作秀，但這令中方官員極度不安。

今年內地經濟增長要超越美國非難事。（資料圖片）

華經濟增長超美不難 首要掃除監管亂象

《華爾街日報》引述消息稱，國家領導人習近平向高層立下軍令狀，今年中國GDP增長務必超過美國，以顯示中國一黨制是優於西方自由民主制度，以及美國政治和經濟上都在衰敗之中，雖然中央政府暫時未見刺激經濟的具體措施，但展望今年美國、以至全球經濟都在放緩，要超越美國經濟表現並非難事，最關鍵的是掃除監管亂象，保持政策的連貫性，切忌朝秦暮楚，才能恢復市場已跡近零的投資信心，而且要恢復信心，更需要在財政政策大刀闊斧，單靠搞大型鐵公基的項目是無濟於事。

當國家要「動態清零」，並且喊話要以最小的經濟代價進行，但卻要將全國大範圍封禁，這不但重創中國經濟，而且干擾全球供需，讓人莫名所以，如要今年經濟增長超越美國，便不可能無了期封禁。

周五恒生指數升813點或4%，恒生科指更大升約一成，同晚美股上演「黑色星期五」，很久未見如此東升西降的奇景，據悉是中國有意放寬對大型科網的監管，又放寬中美監管機構就中概股的資訊披露，刺激港股造好，惟兩大利好消息仍未見有實質性的新聞公告，究竟這一輪港股升浪是否死貓彈，相信很快揭盅。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。