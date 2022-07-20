DSE放榜｜馬時亨自言會考麻麻　報讀九華被拒　「努力過最重要」

【DSE/ 放榜/ 狀元/ 文憑試/ JUPAS】今日（20日）為中學文憑試（DSE）放榜的大日子，相信各位考生在收到成績當刻，必定百感交集。前財經事務及庫務局局長的馬時亨，港大畢業後加入投行成功「脫窮」，之後更一躍成為頂尖分析員，年薪曾達20萬加元！仕途順利，但馬時亨回想起當年會考放榜的心情，也是和各位考生一樣緊張，更食過「閉門羹」！

放榜前一晚「瞓唔著」

馬時亨在1968年於新法書院中五畢業，並完成會考。他憶述道，在放榜前一天，心情尤其緊張，與同學去水塘BBQ放鬆心情，但記得當晚依然「瞓唔著」。

當年會考可謂入讀大學前的第一關，要有不俗的成績才有望升讀預科，報考大學。馬時亨記起，當時自己對其成績不太滿意，只考獲一個B及兩個C，希望能夠在一家更好的學校入讀預科班。他笑言，當時曾經去過九龍華仁書院，打算取表格報讀預科，誰料「畀人掃返出嚟」，最終選擇原校升讀，但強調這不代表「End of the world」。

前任財經事務及庫務局局長馬時亨稱，成績好壞與否，最重要自己曾經努力過，對得住自己和父母。（資料圖片）

馬時亨隨後於1970年順利考入讀香港大學，主修經濟及歷史。即使其時能夠晉身香港最高學府，但在云云人才之中，馬時亨坦言自己表現「平平」，只以三級榮譽（Third Hon）畢業，但他深明成功失敗並非取決於分數。

多年前，政府有一句教育宣傳口號：「求學不是求分數」。馬時亨笑言當年口號一出，外界罵聲四起，但事實是有其道理。他寄語應屆DSE考生，成績好壞與否，最重要自己曾經努力過，對得住自己和父母。如果因為懶散而失敗，是不負責任所為；但若然下過苦功，成績卻未如理想，沒什麼大礙，或者選擇重修，又或者退而求其次修讀副學士課程。

只要有夢想，機會一定會出現，馬時亨呼籲考生們應把握好機遇，努力奮鬥。