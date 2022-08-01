滙豐股東倡議分拆　CEO祈耀年﹕現行架構可安全地為股東增值

早前有滙豐（0005）股東倡議分拆亞太區業務，以反映該行價值。滙豐行政總裁祈耀年今日（1日）在分析員上指出，該行的國際聯繫為主要價值，又明言國際化屬最主要考量，同時若考慮其他方案，當中涉及不少成本，包括融資成本及執行與決策成本。因此現行架構可在最安全的情況下，為股東增值。

管理層又指出，分拆需要25個司法區監管機構及投資者批准，亦涉及建構獨立資訊科技系統所須的數十億美元成本。同時亦有潛在的負面影響，包括亞洲子公司是否可取得美元清算牌照。

除卻會否考量分拆業務外，分析師亦有問題有關息口走勢對滙豐的淨利息收入。祈耀年預期至明年該行淨利息收入可達370億美元。至於香港最優惠利率走勢，財務總監邵偉信指出，最優惠利率與存款利率調整是同步，由於該行擁有龐大存款，最終仍要視乎情況而定。

料資本水平明年上半年回升至14到14.5%

他又指出外界應預期該行管理層會小心持續監察，當認為適當時會調整利率。他指出香港從疫情封控措施中恢復，料本港業務盈利有改善。過去數年香港業務盈利能力受港元拆息處於低水平影響。隨著拆息正常化，預料香港業務在未來數季會有改善。

至於淨收費收入走勢，祈耀年指出難作預測，只能表示若財產管理產品銷售回升，可帶動淨收費收入，但是具體情況目前屬太早談論。

在談及資本水平，邵偉信指出截至今年6月一級資本水平為13.6%。他預期資本水平在今年內將回復至接近14%，在2023年可回升至介乎14至14.5%。他又指出若資本水平未回升至14至14.5%，便難預期可進行回購。