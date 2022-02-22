滙豐祈耀年：通脹對銀行有潛在影響　惟深信「收入已越過低⾕」

滙豐（0005）去年列賬基準除稅前利潤達到189億美元，按年升1.15倍，符合市場預期。⾏政總裁祈耀年表示，集團去年按照策略推進，取得理想進展，加上環球經濟復甦，⽀持集團錄得強勁的財務表現，所有地區均錄得盈利，多項業務於去年第四季都呈現增⻑。

他認為，環球經濟復甦有利滙豐2021年的財務表現，此乃由於預期信貸損失錄得撥回，令集團乃⾄各項環球業務的盈利能⼒有所提升。於2021年，對利率敏感的業務續受低息環境打擊，但淨利息收益率⼤致維持穩定，現時前景亦顯著向好。經過⼀段時間消化低息的影響後，深信收入已越過低⾕。費⽤收益及按揭款額同樣錄得良好增⻑，零售及批發業務的貸款渠道維持強勁。保險業務持續表現良好，尤其香港與中國内地雖然仍未通關，亞洲的新造保單價值依然錄得强勁增⻑。

他指出，踏入2022年發展趨勢良好，並有信⼼繼續推展集團的策略。但亦明⽩到與新冠病毒相關的不明朗因素⼀旦擴⼤，加上通脹持續， 將對銀行及客⼾帶來潛在影響。

他指出集團踏入2022年⼤部分業務均呈現良好發展趨勢，並預期於年內可實現中單位數增⻑。然⽽亞洲財富管理業務於今年第⼀季的表現預期會較為疲弱，據當前主流經濟預測及過往經驗，預計2022年内預期信貸損失提撥將恢復⾄平均貸款額30個基點的正常⽔平，集團保留截⾄2021年底與新冠病毒疫情相關的準備6億美元。

冀今年慳⾄少5億美元成本

鑑於中國商業房地產⾏業近期的發展，加上集團多個市場⾯對通脹壓⼒，不明朗因素將會持續。 儘管⾯臨通脹壓⼒，估計2022年的經調整營業⽀出⽬標將繼續與2021年持平，並預期於今年投入34億美元達標⽀出，以達到超過20億美元的成本節約。

祈耀年表示，2023年集團擬將經調整營業⽀出增⻑（對比2022年）控制於0%⾄2%範圍內（按IFRS 4基準），並透過2022年採取的多項抵銷通脹措施，實現⾄少5億美元的成本節約。

有形股本回報率料提早一年達⾄少10%

另外，集團預期今年風險加權資產將因應業務增⻑、收購項⽬及監管變化⽽錄得中單位數增⻑，但會被額外的風險加權資產削減措施所部分抵銷。在有關增⻑及資本回報的帶動下，預期2022年普通股權⼀級比率將恢復⾄14%到14.5%的正常營運⽬標範圍。當前淨利息收益的前景明顯較為正⾯。若利率政策符合現時市場共識所引伸的預期，預計將於2023年達到⾄少10%的有形股本回報率，較先前預期提早⼀年； 同時表示，會繼續以40%⾄55%作為股息派付比率的⽬標範圍。

另外過去兩年已削減的風險加權資產總額累計達1,040億美元，⽽原定的三年⽬標為削減1,100億美元。按此進度，現時預期可於2022年底前超越此⽬標。

額外再回購多10億美元股份

他又表示，集團資本實⼒雄厚，對業務充滿信⼼，故於2021年10⽉宣布展開最⾼達20億美元的股份回購。集團亦擬啓動進⼀步回購最多達10億美元的股份，待現時最多達20億美元的回購完成後展開。