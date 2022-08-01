恒生︰內地商業房地產貸款約660億　撥備暫足夠

受累內房債務危機，恒生銀行﹙0011﹚上半年撥備按年大升17.57億元，累及盈利表現。恒生財務總監梁永樂表示，經考慮抵押品及預期信貸損失準備，認為集團現時撥備處於足夠水平，而且相關貸款額只佔集團整體的個位比數，風險可控。

他透露，恒生目前內地商業房地產貸款約660億元，民企佔400億元。當中190億有抵押品，而餘下210億無抵押品支持，110億屬「質素不錯」，100億則屬無抵押高風險。整體而言，有200億元貸款屬高風險，「暫時撥備足夠，但我們會動態監察貸款質素，下半年睇住市場變化，再決定撥備，以反映情況。」

恒生行政總裁施穎茵補充，會與客戶保持溝通，因應他們還款能力，決定在融資上是否有需要做重組，強調會積極地做好風險管理。

「期房貸」僅13億

另一邊廂，內地爆出爛尾樓斷供潮，梁永樂指，恒生內地「期房貸」﹙即樓花貸款﹚僅13億元，共佔內地按揭貨款185億的7%，國企樓盤佔約9億，而民企僅約佔3.5億，其中83%已完工。目前，有一個停工項目，涉及一名客戶，欠款140萬元，且仍按期歸還，另有兩名客戶則仍有動工，「脫期」少過六十日，共欠600萬元。梁永樂表示涉及金額不大，風險分散，屬可接受範圍。

就按揭及期房貸，梁永樂指將會持續留意借貸風險的演變，自2021年下半年開始收緊政策，會先考慮與集團有業務關係之開發商，而且相關項目必須有相對的完工能力才會批款，最少要完工七成，並會考慮項目所在地，只會選擇一、二線城市之發展項目，而二線城市主力為大灣區。