長建中期多賺46%至逾44億元　擁穩健財務實力　把握收購機遇

長江基建（1038）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利增加46%至44.09億元，派中期息70仙。

長建指出，期內來自電能（0006）的溢利貢獻，按年增加14%。來自英國基建業務的溢利貢獻按年增加219%至16.79億元，增幅主要來自一筆非現金遞延稅項相關支出於去年同期入賬。

澳洲基建業務方面，期內溢利貢獻為10.04億元，按年增加9%木。歐洲大陸業務溢利貢獻為4.29億元，按年下跌3%，與匯率轉弱有關，若按當地貨幣計算，溢利貢獻增加5%。加拿大基建業務溢利貢獻按年增加23%至3.06億元。

擁有現金96億元

公司指出，截至今年6月底持有現金為96億元，負債淨額對總資本比率為12.9%。

環球經濟持續反覆及充斥不明朗因素，當中通脹壓力及地緣政治緊張局勢帶來重大挑 戰。儘管營商環境充滿壓力，長江基建仍表現堅韌，展現其抗逆能力。 集團旗下受規管業務之收益及資產基礎能抵禦通脹。於通脹高企環境下，實質受規管回報率在適當調整後得到保障。

長江基建憑藉穩健財務實力，處於有利位置把握市場湧現之收購機遇，鞏固旗下業務組合。集團更可夥拍同為長江集團成員之長江實業及電能實業，進一步強化策略性優勢。 集團冀能透過新投資項目及收購壯大業務，並在拓展至不同行業及擴大營運版圖之餘，為旗下業務組合創造更大協同效益。