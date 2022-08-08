從關注滙控到「被關注」　Ken Sir創仔復牌指引綠燈已亮？｜刁佬

刁佬最近見到Ken Sir呂宇健為民請命，成立了促請滙控﹙0005﹚分拆關注組，殊不知Ken Sir自己也是股民日日關注的主角，一眾買了創天傳承(8195)的苦主，幾乎天天關注公司何時復牌。作為刁場的維園亞伯，刁佬見到股民咁關心，自己都想寫下連續劇分析下一成件事。

話說刁佬早前寫了一篇關於Ken Sir呂宇健入主「8195」 (現稱「創天傳承」，前稱「樂亞國際」) 的文章，說替這新一代財商教主感到可惜，為何一入主公司 (2021年4月)，Turbo未開，髮夾灣都未掟，便要停牌 (2021年10月) 等候聯交所發落？

當時刁佬說Ken Sir的財商及投資教育業務，與原來「8195」上市時的原設備製造業務OEM和服裝零售風馬牛不相及，縱使聯交所沒有在復牌條件中提及這點，亦沒有認為Ken Sir的行動構成反收購 (即犯了所謂的「14.06B問題」)，但聯交所眼中一般也不會認為這是創天傳承的一項可支持上市地位的原生核心業務 (即犯了所謂的「13.24問題」)，所以當時才斷言就算今次「8195」能滿足聯交所現時的復牌條件，難保日後聯交所不再用13.24搞你。

文章一出，坊間就有高人說刁佬多慮，說「8195」的停牌根本不是「13.24問題」，也不是「14.06B問題」，總之… 上市公司就沒有問題啦!！那刁佬不禁問，「8195」為何在大致完成了所有復牌要求後，今日仍未被批准復牌？

Ken Sir呂宇健入主「8195」後不久，公司便停牌。﹙資料圖片﹚

好，刁佬這就陪大家重溫一下聯交所給「8195」的四個復牌指引︰

復牌指引一: 撤回或撤銷針對上市公司提出的清盤呈請 (或清盤令，若有)。

復牌指引二: 證明管理層的誠信及 / 或對上市公司管理及營運具有重大影響力的任何人士的誠信並無任何可能將令投資者承受風險及損害市場信心的合理監管憂慮；及

復牌指引三: 公佈所有重大資料，以便上市公司股東及投資者評估上市公司之狀況。

復牌指引四: 進行獨立內部監控檢討，並證明上市公司已設立充足內部監控及程序以遵守上市規則之額外復牌指引。

按「8195」7月18日的題為「有關復牌進展之季度更新」之公告，由2019年便一直纏擾著上市公司的清盤呈請 (這個清盤呈請相當「花生」，刁佬稍後會再花篇幅跟各位嘮叨) 已於2021年被撤銷，「復牌指引一」算是完成。

然後，公告說對上市公司管理層的誠信最有風險的黃君武先生已退出公司管理層，亦不再持有任何上市公司股權，故「復牌指引二」亦告完成。

至於「復牌指引三」，季度更新更新公告仍隱隱然說有少少手尾要執， 故披露說「本公司已與其專業顧問緊密合作，並採取適當措施以達成復牌指引，並將繼續於適當時候向本公司股東及潛在投資者提供有關（其中包括）進展的最新資料。」不過一個星期後，上市公司在另一份公告中就說到「於二零二二年六月三十日，本公司已向聯交所作出書面申請，當中其證明已達成聯交所所載之復牌指引並提供相關支持證據及申請復牌。自此，本公司一直向聯交所提供補充資料，以回應聯交所提出的查詢。」言下之意就是認為自己早符合了「復牌指引三」, 聯交所你還不快批我復牌, 不要消磨我光陰好喎。

最後，就「復牌指引四」的內部監控問題，季度更新公告就指出 「於2022年6月24日，獨立顧問已完成內部監控跟進檢討，並觀察到本公司管理層已成功實施建議。獨立顧問認為概無跡象顯示有關本集團內部監控制度及程序（即內部監控檢討之對象）有任何重大缺陷。」

值得留意的是，這獨立顧問是於2022年6月7日才被委任的，由委任，到開工，到完成檢討，到成功實施建議，三個星期都不用，真是令我想起一經典廣告的經典台詞 「逐漸變黒又得, 立即變黑又得, 得咗」。刁佬不禁讚歎這獨立顧問的高效，人家是誰就不幫人家賣廣告了，有興趣的朋友自己看公告吧。

好了，既然萬事俱備，為何聯交所仍未批准復牌? 刁佬想不止大家疑惑，上市公司也很疑惑，所以刁佬今次就又開一個系列拆解一下，大家不要嫌刁佬長氣就好。

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