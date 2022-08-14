禁追租令結束即有商戶收律師信　陳茂波籲業主體恤

政府上周開始實施「紅、黃碼」和調整檢疫規定至「3+4」，財政司司長陳茂波今日（14日）於網誌表示，此舉可減低回港人士或訪港旅客的不便，對經濟有正面作用，加上消費券在這段期間發放，相信能發揮一定的提振作用，然而外圍整體經濟轉弱及加息陰霾對本港經濟帶來壓力。

陳茂波續稱，即使第二季經濟錄得1%的按季增長，但與去年同期比較，情況仍令人憂慮。第二季經濟按年實質下跌1.3%，是繼第一季按年收縮3.9%後，第二個季度呈負增長。國際地緣政治局勢及環球通脹加劇、經濟疲弱，嚴重拖累本港出口表現。雖然4月份發放的第一階段消費券，為本地消費市道注入300多億元的消費力，令私人消費開支成為支撐經濟的主要力量，但仍不足以完全抵銷出口疲弱的影響。

陳茂波指，考慮到上半年經濟表現遜於預期，以及環球經濟前景急劇惡化，政府調低了今年全年的經濟增長預測，最新估算為-0.5%至0.5%，低於5月時估算的1%至2%增長。陳茂波認為此數字難言理想，但考慮到上半年經濟已按年收縮了2.6%，估算意味今年餘下時間經濟應會稍有改善。

陳茂波指，第一階段消費券為本地消費市道注入300多億元的消費力，但仍不足以完全抵銷出口疲弱的影響。（鄭子峰攝）

零息貸款計劃最終只接獲三宗申請

此外，獲立法會通過的暫緩追租條例於5月初開始實施，三個月的「保護期」剛於上月底完結，陳茂波稱，不少零售、飲食及服務行業組織表示，措施幫助他們避免即時倒閉，保住了員工的就業，在危急之時提供了及時幫助。他續指，過去曾有人擔心，暫緩追租措施有可能會影響大量小業主，令他們無法如期向銀行償還按揭貸款，但這情況並沒有出現。而政府為個別有經濟需要的個人業主提供的零息貸款計劃，最終也只收到3宗申請。

不過，陳茂波指，有商戶在過去一周已收到業主的追租律師信，而暫緩追租的舉措是在經濟環境最危急之時所採取的「特事特辦」破格措施。當經濟已走出「極端狀況」，但仍面對下行壓力，須相應調節支援措施。

望業主以有商有量態度助商戶

陳茂波指，考慮到暫緩追租保護期結束，為緩和商戶因經營層面尚未完全恢復而仍面對周轉壓力，已請金融管理局和按揭證券公司加強與銀行和中小企商戶及行業組織的溝通，盡可能為面對短暫周轉困難的商戶提供協助，例如加快「百分百擔保特惠貸款」計劃的申請審核時間，或協助有需要的企業進行債務重組等，他亦希望業主以體恤和有商有量的態度，盡可能協助商戶應對當下的挑戰。