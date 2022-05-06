暫緩追租｜業主貸款計劃即日起可申請　上限10萬須證依賴舖租維生

《財政預算案》提出推行暫緩追討欠租措施，透過立法禁止業主對受疫情影響的指定行業，採取法律行動追討商戶欠租等，為期3個月，最長半年，條例周日（1日）起生效。

金融管理局今日（6日）表示，支援受影響業主的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」即日起接受申請，共有11間銀行參與計劃，貸款額上限為10萬元，還款期最長5年。申請人必須為年滿18歲的香港居民，在今年1月1日至條例保護期內，至少有一個月失至兩成或以上租金，並要證明依賴舖租收入維生。



▼2022/23年度財政預算案公布時市況▼



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金管局指，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」今日起接受申請，合資格業主須為年滿18歲的香港居民，合法及實益擁有完全或主要用於屬《商業租戶短期保護措施（2019冠狀病毒病疫情）條例》所界定為指明處所的物業，並依賴有關租金收入維生但受暫緩追討欠租安排影響，而在今年1月1至《條例》指明的保護期屆滿期間至少一個月暫時失去至少兩成每月租金收入。

▼5.19重開599F章表列處所▼



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合資格申請人可獲得的貸款額相等於申請人可就其指明處所收取每月租金的三倍，上限為10萬元。還款期最長五年，可選擇首6個月無需還款，以減輕即時還款的壓力。

11家參與計劃的貸款機構，即日起接受個別受影響業主的申請，申請期至10月31日為止：

1. 中國銀行（香港）有限公司

2. 東亞銀行有限公司

3. 中信銀行（國際）有限公司

4. 中國建設銀行（亞洲）股份有限公司

5. 集友銀行有限公司

6. 大新銀行有限公司

7. 恒生銀行有限公司

8. 香港上海滙豐銀行有限公司

9. 南洋商業銀行有限公司

10. 上海商業銀行有限公司

11. 以及渣打銀行（香港）有限公司



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