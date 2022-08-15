針對百億資金為第三方提供質押擔保　財匯局再查恒大及恒大物業

財匯局去年曾披露正調查中國恒大（03333）帳目，及恒大核數師羅兵咸永道。財匯局今日（15日）再公布，將就若干交易對中國恒大和恒大物業（6666）賬目及審計展開調查。

就恒大物業方面，財匯局指已就公司截至2020年12月31日止年度（2020年年度賬目）、截至2021年6月30日止六個月的財務報表展開查訊，以及羅兵咸永道就恒大物業2020年年度賬目進行的審計展開調查。

至於中國恒大方面，財匯局表示已擴大以下查訊及調查的範圍：包括對中國恒大2020年年度賬目、截至2021年6月30日止六個月的財務報表的現有查訊；以及對羅兵咸永道就中國恒大2020年年度賬目的審計的現有調查。

局方解釋，根據中國恒大和恒大物業於2022年7月22日分別發布的公告，財匯局識別了賬目中有關受限制銀行存款和其他貸款之分類、質押擔保之計量以及關聯交易之披露的問題，以及審計的相關問題。

財匯局在必要情況下，公布展開查訊和調查或擴大其範圍，以保障股東和投資大眾的利益，從而維持公眾對金融市場和獨立核數師監管制度的信心。

恒大物業百億資金 為第三方提供質押擔保

翻查資料，當時兩間公司公布，指恒大物業有134億元（人民幣‧下同）存款，為第三方提供質押保證金，被相關銀行強制執行，經獨立調查委員會進行初步調查取得的資訊，發現扣除費用後，質押的相關貸款透過第三方回流至公司，用作公司一般營運。

由於夏海鈞涉及參與恒大物業為第三方公司提供質押擔保，讓第三方公司取得銀行貸款，而辭任公司執行董事及行政總裁，由執行董事肖恩已委任為行政總裁；至於潘大榮亦參與有關質押安排而辭任執行董事及首席財務官。